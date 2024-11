Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, flirt in corso? Il bacio fuori da Ballando con le stelle 2024

Ballando con le stelle 2024 si sta rivelando decisamente galeotto per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che da semplici concorrente e maestro di danza si stanno trasformando in una coppia a tutti gli effetti. Già dalla prima puntata pubblico e giuria hanno notato un’alchimia non indifferente in pista: sguardi complici, sorrisi e un trasporto sempre più travolgente che li ha portati a brillare sino a questo punto della trasmissione, raggiungendo spesso e volentieri il vertice della classifica.

Sta nascendo un flirt tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice? O si potrebbe già parlare di un possibile fidanzamento in corso? Entrambi hanno chiaramente frenato su questo aspetto, confermando in puntata di aver creato una grande complicità senza però addentrarsi negli aspetti sentimentali. Eppure, grazie anche all’ultimo scoop lanciato dal settimanale Chi, emerge come tra i due ci sia una seria frequentazione in corso con tanto di bacio.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, cresce l’affinità in pista e non solo

Il settimanale Chi, nell’ultimo numero uscito in edicola, ha pubblicato alcuni scatti che ritraggono Bianca Guaccero e Giovanni Pernice insieme e fuori dal contesto di Ballando con le stelle 2024. Dopo essere usciti dagli studi Rai in seguito alle prove, ricostruisce il settimanale, si sarebbero diretti a casa della conduttrice; il mattino seguente sono stati poi pizzicati insieme e, nel parcheggio sotto casa, si sono scambiati un bacio.

“Noi abbiamo un’incredibile affinità e l’alchimia non è una cosa che si può costruire…quindi come si dice vedremo“, aveva rivelato la Guaccero in una delle precedenti puntate, quella in cui è scoccato il loro primo bacio (seppur di scena). Ora però tra i due qualcosa è cambiato e la svolta potrebbe essere arrivata dopo il viaggio a Londra che hanno fatto insieme, per motivi lavorativi del ballerino, come svelato da Rossella Erra pochi giorni fa a Storie di donne al bivio: “Qualcosa deve essere successo a Londra, perché i gesti di affetto e gli sguardi che si scambiano sono totalmente differenti, non sono più quelli tra un maestro e una concorrente, ma tra due persone molto complici tra di loro“.

