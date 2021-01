Fidanzato di Alessandra Amoroso, chi è?/ Dopo le quasi nozze con Stefano Settepani…

Fidanzato di Alessandra Amoroso, chi è?

Chi è il fidanzato di Alessandra Amoroso? Mai interrogativo fu così combattuto soprattutto da quando la bella salentina è tornata a cantare al fianco di Emma Marrone e in molti si chiedono dettagli sulla sua vita privata. Da quando ha chiuso con il suo compagno Stefano Settepani sembra proprio che sulla vita privata di Alessandra Amoroso sia calato un vero e proprio alone di mistero. Non si capisce bene cosa stia succedendo in questi mesi e il lockdown di certo non aiuta paparazzi e curiosi se poi abbiamo a che fare con una persona che ha fatto della sua privacy il suo baluardo, il gioco è fatto. I fan continuano a chiedersi chi sia il fidanzato di Alessandra Amoroso ma non c’è alcun indizio a riguardo. Sui social tutto tace e non c’è un nome di un presunto flirt, al momento si parla solo della sua musica e della sua bellezza specie se leggiamo i commenti dei fan.

Alessandro Amoroso e le quasi nozze con Stefano Settepani

Fino a questo momento Alessandra Amoroso ha avuto solo storie molto importanti e lunghe. La prima, quando l’abbiamo conosciuta ad Amici, è stata quella con il suo amico d’infanzia, Luca, ma poi tutto è finito qualche anno fa, nel lontano 2014. Fu allora che si fecero sempre più insistenti le voci su una liason con il suo manager, Stefano Settepani, tra i produttori esecutivi della scuola di Amici ma anche in questo caso, dopo continue voci di una famiglia e di un matrimonio, tutto si è arenato ormai poco più di un anno fa sconvolgendo i fan della Amoroso che poi ha ammesso di aver pensato, in passato, di prendere i voti: “Ho pensato seriamente di entrare in un convento e farmi suora perché volevo che la mia voce arrivasse direttamente a Dio”. Siamo sicuri che non sarà così e quindi non ci rimane che attendere il prossimo fidanzato.



