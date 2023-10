Fidanzato di Giselda Torresan, chi è?/ “Sei anni con un uomo, ho sofferto!”: oggi è pazza di Mauro Corona

Giselda Torresan, chi è l’ex fidanzato? “Ho sofferto tanto per lui”

Giselda Torresan è ad oggi una delle maggiori protagoniste del Grande Fratello 2023. Della sua vita privata conosciamo molto poco, ma in tanti si chiedono se oltre all’amore smisurato per le sue montagne, la donna abbia anche un uomo nel suo cuore. Stando alle confidenze da lei stessa fatte nella Casa, Giselda ha un passato amoroso alquanto tormentato.

La concorrente ha rivelato di aver avuto una storia d’amore lunga ma che è poi finita male e per la quale ha sofferto molto. “Ho avuto una storia, ma meglio non parlarne. – ha spiegato a Paolo e Angelica – È durata cinque o sei anni. Se le donne devono soffrire come ho sofferto io, meglio che stiano single. Lo pensavano tutti, anche mia mamma e sua mamma”.

Giselda Torresan oggi pazza di Mauro Corona

La sofferenza per questo amore è stata tale da portarla a chiudersi all’amore: “Ho paura ora, sono stata male tantissimo. Dopo di lui non ho avuto più nessuno, zero.” ha ammesso la concorrente. “Devi pensare che non sono tutti come lui, devi avere la forza e la speranza di trovare una persona migliore. – è stato l’incoraggiamento di Paolo e Angelica – La cosa più bella è trovare l’amore. Pure la montagna mette paura, ma cosa fai, non la scali? Non ti arrendere mai, se campi di paura non vivi.” D’altronde c’è un uomo che Giselda ‘ama’ ed è Mauro Corona: riuscirà a conoscerlo mentre è dentro la Casa del Grande Fratello?

