Fidanzato di Malena, massimo riserbo sulla vita privata: “Sogno l’uomo giusto”

Sarà nel parterre delle ospiti della puntata di questa sera, 3 gennaio 2025, su Rai2 di Monica Setta, Storie di donne al Bivio ma le domande oltre che sulla sua carriera: chi è il fidanzato di Malena? L’attrice hard, che proprio nei giorni scorsi ha annunciato il ritiro dalle scene, ha un compagno? Da anni avvolta dal massimo riserbo, l’ex attrice hard ha rotto il silenzio nei mesi scorsi in un’intervista a Novella 2000 rivelando di essere single. Nello specifico ha ammesso che, qualora trovasse l’uomo giusto, vorrebbe mettere su famiglia con l’arrivo di un figlio.

Andrea Busiri Vici e Branko Tesanovic, ex Barbara De Rossi/ Due matrimoni e divorzi: "ho sofferto moltissimo"

Nello specifico l’ex attrice hard ha confessato: “La genitorialità per adesso non figura nella mia lista delle cose da fare, ma, qualora incontrassi l’uomo giusto, valuterei con lui di avere anche un figlio” E subito dopo ha aggiunto di “sognare ardentemente di costruire una famiglia con un uomo autentico, semplice e senza sovrastrutture. Lo immagino della mia Puglia ma non pongo paletti al destino”. Per il momento il fidanzato di Malena non c’è ma Filomena Mastromarino, questo il suo nome all’anagrafe, mentre negli anni scorsi era concentrata solo sulla sua carriera adesso ha intenzione di trovare il compagno giusto per la vita con cui fare un figlio.

Katia Ricciarelli, chi è: nata in una famiglia povera e senza papà/ Poi la lirica e la tv

Malena sull’ipotetico fidanzato: “Deve avere tre priorità, gli uomini fuggono”

In attesa del fidanzato ideale, Malena in un’altra intervista a Francesca Fagnani a Belve ha rivelato il suo rapporto con gli uomini è piuttosto complesso perché alcuni hanno paura di lei e della sua personalità: “Fuggono perché temono il confronto.” Nonostante tutto ha stilato il suo podio ideale, Malena ha fatto una classifica degli elementi più importanti per un rapporto duraturo: “Il mio podio delle priorità si compone così: dialogo, amore, sesso. L’amore, per me, è ciò che conta davvero”. Nonostante abbia sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata, e sul fidanzato di Malena, in passato ha avuto dei brevi flirt con Moreno e Simone Susinna.