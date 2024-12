Filomena Milena Mastromarino, meglio conosciuta con il suo nome d’arte Malena, ha deciso di dire addio al porn*. Per circa otto anni è stata la protagonista di moltissimi film per adulti. Ne ha girati 39 nel corso della sua carriera e di certo non è mai passata inosservata grazie alla sua bellezza, al suo talento e alla sua incredibile sensualità. Adesso però ha deciso di cambiare vita, non sarà più una porn*diva, il motivo? È stata lei stessa a spiegare le motivazioni che l’hanno spinta verso l’addio.

In un’intervista concessa a Il Giornale Malena ha spiegato perché ha deciso di lasciare la carriera cinematografica per adulti. A detta sua si è lasciata trascinare dal gioco ma avrebbe dovuto riflettere di più, come donna si è fatta male da sola. Ripensando alle scelte che ha fatto nella sua vita oggi si rende conto di aver sempre fatto l’opposto di quello che il cuore le diceva di fare. Ha anche ammesso: “Credo che il porn* sia stato uno sbaglio e sono certa di aver già pagato”.

Malena si pente e abbandona il porn*: le sue rivelazioni stupiscono

In questi anni Malena ha sempre difeso la sua carriera, nelle varie interviste e ospitate televisive ha sempre detto di non essersi mai pentita di aver scelto questo lavoro. Le cose però improvvisamente sono cambiate, oggi infatti pensa di aver commesso uno sbaglio. Ha ribadito che avrebbe dovuto riflettere di più dopodiché ha spiegato cosa l’ha spinta a recitare nei film per adulti. A Il Giornale ha rivelato che aveva una relazione con un uomo, però era l’altra donna, ha quindi pensato che se non poteva essere sua sarebbe stata degli altri. È stato in quel momento che il porn* è entrato nella sua vita.

Oggi però ha chiuso con il porn*, a detta sua ciò che succedeva intorno a quell’ambiente non le piaceva più. Pensa che la trasgressione sia bella se viene vista come alternativa, ma era diventato tutto un’esagerazione. A detta sua più che un vizio era diventato un peccato e lei si sentiva responsabile di un sistema, quello di illudere povera ragazze che sarebbero diventate come lei un giorno. Malena ha poi ammesso di essersi sentita in colpa per questo, ha poi aggiunto che è un mondo pericoloso.