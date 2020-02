Fidanzato di Natalia Bush chi è/ Dopo Lorenzo Riva, smentito il flirt con Walter Nudo

Chi è il fidanzato di Natalia Bush? A un passo dall’ingresso della modella spagnola nella casa del Grande Fratello Vip 2020, tutti gli occhi sono puntati sulla sua vita sentimentale. La Bush, lo ricordiamo, vanta diverse relazioni sentimentalità con personaggi più o meno noti, e lo scorso anno, proprio in seguito alla conclusione dell’ultimo GF Vip, è stata immortalata con Walter Nudo, con uno scatto che per settimane ha acceso il chiacchiericcio del gossip. In quell’occasione, però, fu proprio l’attore a smentire la liaison, precisando sui social la natura del rapporto che lo lega da tempo alla modella: “Io e Natalia ci siamo conosciuti a Capri, durante il Festival del Cinema e siamo solamente amici”, ha messo in chiaro Walter Nudo per evitare ogni possibile equivoco. E da quel momento, sulla vita sentimentale della modella sembra essere calato il sipario.

NATALIA BUSH: CHI È IL FIDANZATO?

Sfogliando le numerose condivisioni sul profilo social di Natalia Bush, non vi è traccia di alcuno scatto di coppia. L’ultima relazione da lei confermata è quella, nel 2015, con l’imprenditore Lorenzo Riva, ma non è chiaro se i due facciano ancora coppia fissa. Di lui, a pochi mesi dalla conferma della loro relazione, la modella diceva: “Sono davvero innamoratissima, lui è l’uomo della mia vita. E poi è molto tranquillo, non ha problemi con il mio lavoro e con i miei impegni”. Nell’intervista concessa a Nuovo, la Bush precisava: “Non è geloso perché non gli do motivi per esserlo. Ci siamo incontrati durante una cena a Milano, poi lui mi ha invitata ad uscire da soli e non ci siamo più lasciati. E’ stato un colpo di fulmine”. Un amore che le ha donato una gioia immensa e che sarebbe arrivato proprio “al momento giusto”: “cercavo una persona come lui – ha detto la modella – Di lui mi piace tutto”. Stanno ancora insieme?

NATALIA BUSH, DOPO GUÈ PEQUENO, LA STORIA CON LORENZO RIVA

Poco prima che la sua storia d’amore con Lorenzo Riva accendesse il chiacchiericcio dei principali settimanali di gossip, Natalia Bush è stata fidanzata con Gué Pequeno. Correva l’anno 2014 e la modella spagnola, protagonista con il rapper di tutte le copertine, presentava al mondo intero quella che sembrava una storia d’amore destinata a durare. Poi, però, qualcosa si è cambiato e sulla loro relazione è calato il sipario. Ma quali sono stati i motivi che avrebbero spinto Natalia Bush e Gué Pequeno a dirsi addio? “Nonostante la forte alchimia, non eravamo fatti per stare insieme”, ha raccontato la modella in un’intervista concessa al settimanale Nuovo, all’indomani della rottura. “L’importante – ha aggiunto poco dopo la modella – è che siamo rimasti in buoni rapporti. E’ una persona splendida e resta una bella amicizia”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA