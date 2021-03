Fidanzato Drusilla Gucci, chi è?/ “Ho un debole per gli uomini che svolgono…”

Nessun fidanzato nella vita di Drusilla Gucci che, sull’Isola dei Famosi 2021, spera di farsi conoscere per la persona schietta e senza maschere che è. Dopo i rumors che la volevano vicina ad Akash Kumar, Drusilla, al televoto con il visconte Ferdinando Guglielmucci, ha trovato in quest’ultimo un compagno con cui confidarsi. “Volevo dare l’idea del tipo di persona che sono e per ora non ci sto riuscendo”, ha detto durante una chiacchierata con il visconte. Tra i due sta nascendo un feeling che dovrà affrontare la prova del televoto. Per il momento, il cuore di Drusilla sembra libero e non interessato ad aprirsi ai naufraghi presenti sull’Isola, ma come dovrebbe essere l’uomo capace di conquistarla? A rivelare ciò che cerca in un uomo è stata la stessa Drusilla nel video di presentazione trasmesso durante la prima puntata del reality e che ha letteralmente conquistato Ilary Blasi.

DRUSILLA GUCCI: “ECCO COME DEV’ESSERE IL MIO UOMO IDEALE”

Drusilla Gucci ha un debole per gli uomini in grado di svolgere i lavori manuali. A confessarlo è stata lei stessa motivando tale scelta con il desiderio di sentirsi protetta. “Ho un debole per gli uomini che svolgono lavori manuali. Non so perché, è un concetto che un po’ che si lega alla primitività, all’uomo che deve proteggere la donna, io c’ho l’idea che se scatta l’apocalisse deve essere in grado di costruire un rifugio, cacciare e tutto questo genere di cose, un po’ come un demiurgo“, ha svelato Drusilla. Sull’Isola, tra i naufraghi che stanno dimostrando di sapersela cavare con la vita da naufrago c’è Gilles Rocca che, tuttavia, è felicemente fidanzato. Tra i tanti naufraghi, ci sarà qualcuno single con le doti che cerca Drusilla?

