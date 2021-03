Fidanzato Drusilla Gucci, chi è?/ Tutto tace, l’uomo della sua vita è il padre Uberto

Chi è il fidanzato di Drusilla Gucci? Il cuore della 26enne, figlia di Uberto e Stefania Gucci e pronipote dello stilista Guccio Gucci, fondatore dell’omonimo marchio italiano famoso in tutto il mondo, batte per qualcuno? Difficile scoprire qualche dettaglio sulla vita privata di Drusilla Gucci che, da oggi, lunedì 15 marzo, è una dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021. Drusilla, infatti, non ama parlare di sè e anche sbirciando sul suo profilo Instagram non emergono indizi che facciano pensare alla presenza nella sua vita di un uomo. Tuttavia, sull’Isola dei Famosi 2021 potrebbe rivelare qualche dettaglio in più sul suo privato, sui suoi amori passati, ma anche su un eventuale fidanzato attualmente al suo fianco. Al momento, tuttavia, dalle foto presenti sul suo profilo Instagram, è evidente che l’unico uomo della sua vita sia solo uno.

DRUSILLA DUCCI E L’AMORE PER IL PADRE

Drusilla Gucci pare sia ufficialmente single. Tra le foto su Instagram, l’unico uomo che appare al suo fianco, è il padre Uberto a cui è molto legata così come alla madre Stefania. Bellissima, con un viso ipnotico e che non passa inosservato, sull’Isola dei Famosi 2021, Drusilla troverà un uomo che riuscirà a farle battere un cuore e a conquistare un piccolo posto accanto a quello che, attualmente, occupa il padre? Come naufraga, è pronta a tuffarsi totalmente nella sua nuova avventura e tra i tanti naufraghi, chi potrebbe rubarle il cuore? Sull’Isola ci sono diversi concorrenti bellissimi, Gilles Rocca e Akash Kumar su tutti. Rocca, tuttavia, è fidanzatissimo. Lo sarà anche Akash o il suo cuore sarà ufficialmente single?

