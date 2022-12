Fidanzato Ginevra Lamborghini, chi è ‘Scucugnu’?/ Edoardo Casella e il ‘triangolo’ con Antonino: “Solo amici”

Chi è ‘Scucugnu’, il fidanzato di Ginevra Lamborghini?

L’attesa è finita. Questa sera, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022, Ginevra Lamborghini rientrerà nella casa come ospite per una settimana. Ad aspettarla, a casa, ci sarà il fidanzato ovvero il ragazzo che stava frequentando prima di entrare come concorrente nella casa più spiata d’Italia e che corrisponderebbe al nome di Edoardo Casella, che lei chiama affettuosamente ‘Scucugnu’. La frequentazione tra Ginevra e il fidanzato, dunque, non è mai finita. A confermarlo è stata la stessa Ginevra nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni Giada Di Miceli all’interno della trasmissione “Non succederà più” in onda sulle frequenze di Radio Radio.

“Io sto continuando a frequentare la persona con la quale uscivo prima del Grande Fratello Vip. Sono una donna estremamente esigente quando ho una relazione, non mi presto a certe cose, non favoleggio troppo. Mi piace la concretezza. Se dovessi stare con un uomo del genere, non starei tranquilla nemmeno un sabato sera”.

Ginevra Lamborghini: fine del triangolo con Antonino Spinalbese?

Con un fidanzato a casa, rientrando al Grande Fratello vip 2022, Ginevra Lamborghini ritroverà Antonino Spinalbese con cui c’è stato subito un feeling speciale. Nonostante sia passato diverso tempo da quando Ginevra ha dovuto lasciare la casa per una squalifica, Antonino continua a pensarla spesso e, più volte, ha ammesso che, con lei, sarebbe potuto nascere un rapporto speciale qualora fosse rimasta in casa. Lei però, in una recente intervista a Casa Chi fatta durante la quarantena, ha rivelato di tornare “non per dichiararmi ad Antonino”, col quale ha chiarito una volta per tutte di provare solo un’amicizia.

Nel corso dei prossimi giorni nella Casa del GF Vip, Ginevra e Antonino avranno la possibilità di confrontarsi e capire se il rapporto resterà sul piano amichevole o potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Come reagirà, invece, il fidanzato che la guarderà attraverso il televisore?











