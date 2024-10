Al Grande Fratello 2024 Jessica Morlacchi non si arrende proprio! Dopo il “palo” di Luca Giglio sembra essersi avvicinata sempre di più agli altri due concorrenti più desiderati della casa: Lorenzo Spolverato e il bell’argentino Javier Martinez. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cos’è successo sin dall’inizio. Chi segue questa stagione del Grande Fratello 2024 sa benissimo che la cantante Jessica Morlacchi è entrata nella casa speranzosa di trovare un fidanzato. Il suo occhio, però, è caduto subito su Giglio, un concorrente molto più giovane di lei.

Superato l’imbarazzo per la differenza d’età, Jessica Morlacchi ha deciso di dichiararsi al parrucchiere, dopo aver ricevuto i consigli di altri inquilini nella casa. E così ha fatto, ma la risposta di Giglio non è stata quella che si aspettava: il giovane le ha detto di vederla solo come un’amica e che si sente più attratto da Yulia. Apriti cielo! Da quel momento le cose tra le due donne sono scoppiate e sono partiti litigi e insulti pesantissimi, in cui è stata tirata in causa anche la relazione tra Yulia e il suo fidanzato fuori dalla casa del Grande Fratello.

Dopo un periodo di rassegnazione e qualche tentativo da parte di Alfonso Signorini per far riappacificare Yulia e Jessica, pare che quest’ultima abbia cambiato strategia, avvicinandosi sempre di più a Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, i quali sono i “famosi due” del triangolo con Shaila Gatta e Helena Prestes. Jessica Morlacchi, infatti, negli ultimi giorni ha provato più volte a confidarsi in maniera intima coi due ragazzi, specialmente con Javier, al quale ha voluto anche fare i complimenti perchè a parer suo si sta lasciando andare dopo un iniziale periodo di blocco.

Ma il colpo di scena è avvenuto poco fa nella casa del Grande Fratello, quando in cucina, mentre Mariavittoria lavava i piatti, Javier si è lasciato andare a dolci parole nei confronti di Jessica Morlacchi: “Tu sei una iena? Sei aggressiva? Con me sei dolce“, ha detto l’argentino alla cantante, per poi continuare: “Stanotte ci facciamo un sacco di coccole, sei pronta?“. A quel punto i social sono scoppiati, facendo partire una vera e propria ship tra Jessica Morlacchi e Javier. Piovono infatti i commenti di chi dice di adorarli, e chi non vede l’ora di scoprire se potrà mai nascere qualcosa. Di certo sarebbe un bel colpaccio al Grande Fratello, che vedrebbe cancellato tutto quello che è successo fino ad ora con Shaila Gatta, Lorenzo e Helena. Chissà!