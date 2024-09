Iniziano i tormenti sentimentali al Grande Fratello e il pubblico è già in visibilio per le coppie che si stanno formando nella casa. Dopo il triangolo di Shaila con Javier e Lorenzo, il bacio di Helena Prestes con quest’ultimo è il turno di Jessica Morlacchi, che a quanto pare sta iniziando a nutrire delle emozioni per Giglio, soprannome di “Luca”, il concorrente 24enne dai riccioli d’oro. La confessione della cantante è arrivata come un fulmine a ciel sereno nel giardino della casa, mentre chiacchierava con Shaila Gatta e la Prestes.

Jessica Morlacchi ha spiegato di aver dormito per molte notti con Giglio al Grande Fratello, e che, se prima lo vedeva come un semplice “fratellino” ora sta iniziando a sentire qualcosa di più forte. Tutte le amiche tranne Shaila la invitano però ad andarci piano per via della differenza d’età, dato che la Morlacchi ha 37 anni e Giglio solo 24. Anche se è vero che l’età è solo un numero, Helena Prestes la ferma dicendole di avere avuto una brutta esperienza con una persona più giovane di lei, quindi le ha raccomandato di non proseguire su questa strada.

Jessica Morlacchi al Grande Fratello si è confidata con Shaila Gatta, Helena Prestes e Ila Clemente in giardino. Mentre fumava una sigaretta si è lasciata andare dicendo di essere attratta da Giglio, che spesso dorme insieme a lei. Le ragazze le hanno consigliato di indagare in modo non troppo evidente, magari facendo una battuta a Giglio per “sondare il terreno”, in modo da non far sì che Jessica Morlacchi si illuda prima del tempo. Ila Clemente ed Helena Prestes però si sono mostrate dubbiose su questa storia, a causa della differenza d’età.

Oltretutto Giglio sembra avere una relazione fuori dalla casa del Grande Fratello, una “situazione in sospeso”, come ha dichiarato lui stesso. In più, sembra vedere Jessica solo come un’amica, anche se le concorrenti ammettono che potrebbe essere a causa del fatto che non si aspetta un sentimento da parte sua. In ogni caso, Jessica Morlacchi sembra davvero innamorata di Giglio, ammettendo di essere impazzita per la sua sensibilità. Come finirà tra di loro?