Fidanzato Loredana Bertè, chi è?/ Nessun indizio: “L’amore è sopravvalutato”

Chi è il fidanzato di Loredana Bertè? Difficile rispondere a questa domanda. L’artista non ama parlare della propria vita privata preferendo dando spazio alla sua musica. La vita privata di Loredana Bertè è stata ricca d’amore. Tuttavia, l’artista non ha mai nascosto di aver anche sofferto tanto per amore. “Non sono stata una moglie felice”, raccontava nel 2019 ai microfoni di Verissimo. “L’amore è sopravvalutato”, aggiungeva parlando di un sentimento importante che, ad oggi, pare non sia presente nella sua vita. Pur essendo amatissima dai suoi fans, dalla famiglia e dagli amici, infatti, non si sa se, attualmente, nella vita della Bertè ci sia un compagno o meno. L’artista non ne parla nelle interviste che rilascia preferendo proteggere la propria vita privata.

Loredana Bertè, l’amore arriverà?

Loredana Bertè è stata sposata due volte: prima con Roberto Berger e poi con il tennista Björn Borg. Nel corso della sua vita, la Bertè ha avuto diverse relazioni turbolente, ma ad oggi, non è sposata e non ha figli. Totalmente concentrata sulla sua carriera e sulla musica, il suo grande amore, la Bertè troverà l’amore nei prossimi mesi? L’artista è pronta ad aprire il suo cuore ad un nuovo compagno? “Ho tantissime sorprese e tantissimi progetti per il mio futuro, in cui confluiranno questi miei 70 anni di vita”, ha detto a settembre 2020 inun’intervista rilasciata a Verissimo. Tra i tanti progetti, ci sarà anche quello per un nuovo amore? La Bertè non si sbilancia e non parla d’amore preferendo tenere per sè questa parte della sua vita.



