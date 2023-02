Fidanzato Naike Rivelli, chi è?/ Dal mistero sul compagno alla bisessualità: “Oggi…”

Naike Rivelli è fidanzata? La figlia di Ornella Muti sarebbe single

Naike Rivelli è fidanzata? È questa la domanda che qualche spettatore potrebbe porsi questa sera durante l’intervista dell’affascinante figlia di Ornella Muti a Belve. Naike è infatti una delle ospiti di Francesca Fagnani nell’appuntamento del 21 febbraio, durante il quale l’ospite si aprirà anche su aspetti molto privati, come l’amore.

Christian Cetorelli e Yari Carrisi, chi sono gli ex di Naike Rivelli/ Dal figlio Akash all'amore libero

Non sono mancati compagni importanti e grandi delusioni d’amore nella vita di Naike Rivelli che oggi sembra però essere single. Non ci sono indizi o dichiarazioni dell’attrice che ci portano oggi a poter dire che ci sia un fidanzato o comunque una persona importante nel suo cuore dal punto di vista romantico. Potrebbe però fare chiarezza a riguardo proprio durante la sua intervista a Belve.

Chi è il padre di Naike Rivelli?/ "Non so chi sia e non lo voglio neppure sapere..."

Naike Rivelli e la bisessualità: “Sono stata con una donna che aveva…”

È ancora alla Fagnani che Naike Rivelli potrebbe parlare del suo rapporto con la sessualità. In passato la figlia di Ornella Muti ha infatti rivelato di essere bisessuale: “Sono stata bisex, e la mia unica donna aveva un pelo foltissimo biondo. – ha raccontato in passato a La Zanzara – Le donne? Di testa si rimane sempre bisex, ma le guardiamo insieme. Sesso a tre? Già fatto, adesso basta e poi lui è gelosissimo”. In un’altra occasione ha invece chiarito: “Non sono bisessuale solo perché sono attratta da persone di entrambi i sessi, ma anche perché posso trasformarmi da una femmina delicata a uno scaricatore di porto con estrema naturalezza”.

Naike Rivelli e altri figli Ornella Muti/ "Essere figli di agevola, ma..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Naike Rivelli (@naikerivelli)













© RIPRODUZIONE RISERVATA