Alzi la mano chi non conosce Ornella Muti, attrice ed icona del cinema italiano che con la sua bellezza ha stregato il mondo. Non solo attrice, visto che Ornella Muti è anche la mamma di Naike Rivelli, la prima figlia nata quando aveva soli 18 anni. “Ero piccola di età, ma soprattutto di testa” – ha raccontato l’attrice dalle pagine del settimanale Oggi confessando che nonostante la giovanissima età non ha mai pensato di non farla nascere. L’agente cinematografico di allora le propose di abortire, ma l’attrice decise di non seguire il suo consiglio. “Avrei dovuto abortire per fare un film? Assolutamente no” – ha detto la Muti che è molto legata alla figlia Naike con cui ha un rapporto davvero speciale.

Mamma e figlia sono molto unite e oltre alla vita privata condividono anche quella lavorativa, visto che Naike si occupa di diverse cose del lavoro di Ornella Muti.

La bellezza di Ornella Muti ha conquistato davvero tutti: da Ugo Tognazzi ad Alain Delon, da Jeremy Irons ad Adriano Celentano, tutti hanno perso la testa per lei! “Con me ci hanno provato quasi tutti” – ha rivelato l’attrice ad Oggi che durante la sua vita si è dovuta difendere dall’assalto degli uomini! I figli però sono e restano la cosa più bella ed importante della sua vita anche se oramai è single da più 15 anni come ha raccontato proprio la figlia Naike Rivelli a La Volta Buona. L’attrice parlando della mamma Ornella ha detto: “Ha avuto noi tre figli, un compagno importante e poi tante sofferenze”.

Naike si è poi commossa dicendo: “vive sola da 15 anni senza una carezza da un compagno”, ma nonostante ciò Ornella Muti è una donna felice e realizzata visto che può contare sull’amore incondizionato dei suoi figli, dei suoi nipoti e della sua famiglia.