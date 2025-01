Naike Rivelli racconta a Verissimo il suo amore: è pronta a sposarsi

Tra gli ospiti nel salotto di Silvia Toffanin abbiamo visto anche Naike Rivelli, l’attrice è intervenuta nel salotto di Verissimo dove ha raccontato la sua vita, dando una lieta notizia ai telespettatori di Canale Cinque e ai suoi fan, presto infatti si sposerà con lo storico compagno di vita, al suo fianco da ormai sette anni:

“La bella notizia è che mi sposo ad aprile, sono fidanzata da sette anni, io e il mio compagno viviamo con mamma in campagna, già convivono, non potevo sposare un uomo non accettato dalla mamma. Spesso la gente mi chiede perché non vado a zappare la terra, in realtà lo faccio già perché con il mio compagno ne ho un pezzo. Mamma mi portava sempre con lei sul set quando lavorava, mi raccontava le favole, mia nonna mi diceva sempre che la mente ci dice costantemente bugie. Io avevo un papà molto severo, non si poteva uscire di casa senza dire dove andavamo e lasciare i numeri di telefono di dove andavamo. Io ho saputo chi è il mio papà biologico, ma lui si era fatto una sua famiglia con dei figli che non ho mai incontrato, per me non ho un padre biologico, quello che considero mio papà biologico è Federico” ha raccontato aprendo la scatola dei ricordi Naike Rivelli.

Verissimo, Naike Rivelli e la battaglia con il fisico: “Non riuscivo a piacermi”

Nel salotto di Verissimo, l’attrice e figlia di Ornella Muti Naike Rivelli si è espressa sulla sua vita, raccontando alcuni momenti salienti, come la battaglia con il fisico. “Ho una famiglia allargatissima, non mi interessa conoscere chi non ha voluto esserci. Il mio fisico? Io prima di avere un seno guardavo determinate ragazze, la mia sostanza non andava bene, volevo avere gli occhi verdi, nulla sembrava andare bene, poi sono andata in Grecia a fare un ritiro da giovane, avevo 26-27 anni e a un certo punto dopo queste saune ci su buttava in acqua tutti nudi, ho imparato ad accettarmi con tutti i miei difetti”.

Riguardo al suo passato, Naike Rivelli ha confessato di aver vissuto un momento molto doloroso in giovane età: “Mi sono fatta un albero di tagli dopo che si era suicidato il mio primo fidanzato, era un punto di riferimento. Ho iniziato a tagliarmi perché non sentivo emozioni, con questi taglietti sentivo il dolore, poi ho iniziato a fare terapia” il toccante racconto della figlia di Ornella Muti a Verissimo. Riguardo alle droghe, Naike Rivelli ha rivelato: “Quelle sono arrivate dopo, quando si lavorava fino a tardi nei locali, a me hanno fatto male e non le tollero, quel poco che ho fatto non mi ha fatto bene, non ho bisogno di eccitanti”.