Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, è tra le protagoniste della puntata di domenica di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L’attrice e personaggio pubblico è pronta a raccontarsi a cuore aperto: dalla vita professionale fino a quella privata e sentimentale. Non solo, quale occasione migliore per annunciare pubblicamente il suo secondo matrimonio con il nuovo compagno Roberto. “A 50 anni mi sposo” – ha rivelato l’attrice sorprendendo il pubblico italiano e tutti i fan.

Non solo, Naike con la sua lettera ha voluto invitare ed esortare a credere sempre nell’amore e nella possibilità che tutto possa cambiare. “Spero che la mia storia possa far rinascere in qualcuno la voglia di trovare l’amore vero e di non accontentarsi” – ha sottolineato la figlia di Ornella Muti.

Naike Rivelli, vita privata: nuovo matrimonio in arrivo

L’incontro con Roberto ha cambiato la vita di Naike Rivelli che ad un certo punto della vita aveva quasi perso le speranze nell’amore. La figlia di Ornella Muti molto seguita sui social ha voluto parlare pubblicamente della sua vita privata confessando di aver sofferto come un cane per amore. Nelle sue relazioni passate, infatti, l’attrice ha dovuto sopportare la mancanza di rispetto, ma anche l’assenza di complicità e fiducia. L’attrice, dopo tante delusioni, non credeva più nell’amore, anzi si immaginava già di invecchiare single e felice.

Improvvisamente però qualcosa è cambiato nella sua vista, visto che è arrivato l’amore. L’attrice, infatti, ha incontrato un uomo che le ha fatto nuovamente battere il cuore dopo sei mesi di corteggiamento. “Roberto si dimostrato diverso da ciò che ho avuto la sfortuna di avere in passato” – ha detto la Rivelli che alla fine ha ceduto alla corte serrata. I due fanno coppia fissa oramai da sette anni e sono pronti a celebrare il loro amore con il matrimonio!