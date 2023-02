Fidanzato Nancy Brilli: chi è?/ Dopo Roy De Vita, nessun nuovo amore…

Fidanzato Nancy Brilli: nuovo amore dopo Roy De Vita?

L’amore ha sempre fatto parte della vita di Nancy Brilli che ha vissuto storie davvero importanti sposando Massimo Ghini e Luca Manfredi con cui ha avuto il figlio Francesco. L’attrice ha sempre vissuto totalmente i sentimenti non rinunciando a vivere tutte le emozioni che la vita le ha regalato. L’ultima storia d’amore importante vissuta dalla Brilli è quella con Roy De Vita. L’attrice e il chirurgo sono stati insieme per tantissimi anni e in tanti pensavano che l’amore sarebbe stato coronato dall’amore. Fiori d’arancio che, però, non sono arrivati.

Malattia Nancy Brilli: tumore dell’ovaio ed endometriosi/ "Ben otto interventi..."

I due, infatti, si sono lasciati definitivamente e, da quel momento, l’attrice non ha più avuto relazioni importanti. Attualmente, infatti, pare che la Brilli sia single: sarà ancora così o nel salotto di Oggi è un altro giorno di cui è ospite oggi racconterà qualcosa di nuovo?

Le parole di Nancy Brilli sull’amore

Nancy Brilli non è alla ricerca dell’amore come ha spiegato lei stessa durante la presentazione del film “Amici per la pelle” a novembre 2022.

Massimo Ghini e Luca Manfredi, chi sono gli ex mariti di Nancy Brilli/ Dopo l'amore…

“L’ultima storia d’amore lunga è stata quella con Roy. Si dice che ci voglia la metà del tempo della durata di una relazione per superare la separazione. Non so se passeranno sette anni e mezzo. Ora sono a quattro. Non sono a caccia di nuovi amori. In questo periodo – ha detto Nancy Brilli – mi hanno corteggiata anche uomini sposati: mi fanno tristezza. La fedeltà è un valore importante. Il tradimento può capitare, ma non può essere uno stile di vita”.

LEGGI ANCHE:

Nancy Brilli: "Alberto Tarallo mi offrì fidanzamenti fake"/ "Mi propose anche Garko"

© RIPRODUZIONE RISERVATA