Loredana Lecciso e Al Bano/ Dalla relazione clandestina alla fine dell’amore

Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi, la ex coppia è parte integrante del documentario “E’ la mia vita” in onda mercoledì 25 settembre in prima serata su Canale 5. La showgirl e il cantante di Cellino San Marco hanno vissuto una bellissima e tormentata storia d’amore da cui sono nati anche due splendidi figli: Jasmine e Albano Jr. Una storia inizialmente vissuta di nascosto, ma poi scoppiata come una vera e propria bomba mediatica su tutti i magazine e quotidiani di gossip trasformando Loredana Lecciso in uno dei personaggi più richiesti del piccolo schermo. Oggi l’amore tra AlBano e Loredana è finito, ma resta un grandissimo affetto e stima come ha precisato la stessa showgirl: “In quasi vent’anni non sono mancati momenti di attrito e tensioni, la nostra unione non è stata semplice, anche perché avevamo i nostri bagagli di vita e nuovi equilibri da trovare. Io e Albano oggi siamo una bella realtà, tra di noi c’è oggi una grande simbiosi mentale, forte e vera”.

Loredana Lecciso: “Nessuno sapeva della relazione tra me e Al Bano”

Dopo la fine della relazione con Al Bano Carrisi, la showgirl si divide tra Lecce e Cellino San Marco: “di base vivo a Lecce, ma faccio qualche incursione cellinese. Mi piace stare lì perché la casa di Cellino è sempre piena di ragazzi, di amici. E a me piace respirare questa energia bella, positiva. Mi piace sapere che i miei figli siano in compagnia”. Non solo, durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, la Loredana Lecciso parlando dell’inizio della storia con il cantante ha rivelato: “nessuno sapeva della relazione tra me e lui, non potevo dire che ero rimasta incinta nemmeno ai miei genitori. Poi ebbi una minaccia d’aborto e fui costretta a rivelarlo”. Una rivelazione choc, come direbbe Barbara D’Urso, che è solo un ricordo visto che la coppia è poi uscita allo scoperto. La relazione tra Al Bano e Loredana oggi è terminata, ma la showgirl parlando del rapporto col padre dei suoi figli ha detto: “sembra un paradosso, ma oggi gli voglio bene più di quanto gliene volessi prima, è una dimensione serena che non richiede alcun tipo di definizione: non voglio identificare i rapporti, li voglio vivere. I ragazzi non hanno mai sofferto le nostre scelte anche perché con i figli siamo stati più bravi, Al Bano come papà merita un 10 pieno”.

Loredana Lecciso e il grande amore per i figli

Il grande amore per Al Bano e i figli ha spinto Loredana Lecciso più volte a porgere la mano anche alla precedente famiglia del cantante di Cellino San Marco e alla stessa Romina Power. Tra le due ex di Albano non scorrerebbe buon sangue, ma la Lecciso durante varie interviste ha sempre parlato di famiglia allargata precisando: “una famiglia allargata… anche a quelle. Io vivo i miei affetti e cerco di passarci più tempo possibile, mi piacerebbe essere in pace anche con le persone con cui non ho certi rapporti, ma da parte mia non c’è alcuna preclusione”.



