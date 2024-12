Il tenore più importante di tutta Italia e probabilmente anche del mondo intero, Andrea Bocelli, ha tre figli. L’artista ha messo al mondo Amos e Matteo nel 1995 e 1997: i due ragazzi sono stati dal primo matrimonio del cantante, con Enrica Cenzatti. L’amore poi è terminato, si dice anche per via di alcuni tradimenti del tenore: dopo di che, Bocelli ha incontrato un’altra donna che gli ha fatto girare la testa, Veronica. Con lei, l’artista ha messo al mondo la sua terza figlia, la prima femminuccia, Virginia, molto più piccola rispetto ai due fratelli ma comunque molto legata a loro da un amore profondo. A legare i tre, poi, la grande passione per la musica, che ovviamente è stata loro trasmessa dal papà Andrea, uno dei più illustri rappresentanti del mondo culturale e musicale italiano.

Chi sono e cosa fanno Amos e Matteo, i figli di Andrea Bocelli

Ma cosa fanno invece i primi figli di Andrea Bocelli, nati dal primo matrimonio del papà? Matteo è il figlio più conosciuto dell’artista. Il ragazzo “è cresciuto a pane e musica” come si legge sul sito del papà; mentre completava infatti il liceo, ha studiato pianoforte in conservatorio, per poi dedicarsi al canto lirico. Sono vari i brani da solista da lui pubblicati ma si è esibito anche molto spesso insieme al papà in occasione di concerti di grande livello, come di fronte ai reali d’Inghilterra.

Anche il primogenito di Andrea Bocelli, Amos, è appassionato al mondo della musica. Dopo essersi diplomato in pianoforte, ha studiato ingegneria spaziale all’università e ha deciso di dedicarsi proprio alla carriera in campo scientifico, anche se conosce molto bene anche il mondo della musica e appunto il pianoforte, al quale si è dedicato nel corso del suo percorso di studi. Nel 2013, al Festival di Sanremo, Amos ha suonato con il papà durante la sua esibizione.