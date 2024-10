Chi sono i due figli maggiori di Andrea Bocelli, Amos e Matteo Bocelli

Amos e Matteo Bocelli sono i figli maggiori del celebre cantante Andrea Bocelli. Due ragazzi di 29 e 26 anni, che hanno percorso inizialmente una strada molto simile, quella della musica, per poi dedicarsi ad attività differenti. Matteo Bocelli è il figlio più celebre di Andrea, anche perché ha deciso di percorrere la stessa strada di suo padre: diventare un cantante.

Come si legge sul sito ufficiale di Andrea Bocelli, Matteo “è cresciuto a pane e musica”, visto che, mentre completava gli studi del liceo, ha studiato pianoforte in conservatorio, dove oggi studia invece canto lirico. Finora si è fatto conoscere dal grande pubblico con molti brani da solista, ma ha cantato spesso al fianco di suo padre anche in occasioni molto importanti, come di fronte ai reali d’Inghilterra. In merito alla sua vita privata, al momento non si hanno notizie di una possibile fidanzata al suo fianco.

Amos Bocelli: chi è e perché si chiama così

Parlando invece del primo dei figli di Andrea Bocelli, Amos, anche lui si è diplomato in pianoforte ma al contempo ha studiato ingegneria spaziale all’università, ed è proprio questo percorso che ha poi deciso di seguire. Oggi, infatti, il suo lavoro è tutto in ambito scientifico, anche se, nel 2013 al Festival di Sanremo, in diretta TV davanti a molti milioni di spettatori, Amos Bocelli ha accompagnato suo padre al pianoforte durante la sua esibizione.

In merito al particolare nome del figlio, sul suo sito ufficiale Andrea Bocelli ne svela il motivo: “Tra gli incontri cruciali della mia esistenza, quello con Amos Martellacci, un maestro di vita al quale ritengo di dovere molto di quel poco che so, un compaesano che con generosità e determinazione mi ha seguito negli studi universitari, fino al conseguimento della laurea in legge. In suo onore ho dato il nome Amos al mio primogenito”.

