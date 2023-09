SILVIA E DAVIDE, FIGLI SONIA BRUGANELLI/ “Mamma vera solo da pochi anni, sono stata in analisi”

Sonia Bruganelli, ospite a Verissimo, ha parlato del rapporto coi figli Silvia, Davide e Adele, avuti dal matrimonio con Paolo Bonolis. “Io sono diventata veramente mamma soltanto 5-6 anni fa. Ho sofferto per questo ruolo, sono stata anche in analisi. Per anni ho rincorso una maternità normale. Dopo il dramma della malattia con la prima, ho vissuto il senso di colpa per le attenzioni che davo al secondo. Pensavo che facendo altri figli sarei stata una mamma normale”, ha raccontato. Non è stato semplice, ma col tempo è riuscita a trovare un suo equilibrio. “Ho capito che dovevo accettare la mia maternità e andare avanti. Ora è diverso”.

E sul rapporto con Paolo Bonolis: “Io sono diventata donna quando ho conosciuto lui, a 23 anni. Lui era un uomo, ma con me è diventato papà. Prima non aveva ancora compreso quel ruolo davvero, anche se aveva due figli. Moglie però lo sono stata praticamente sempre, ancora prima di sposarmi. Da piccolina mi immaginavo sempre mamma e moglie”, ha concluso. (agg. di Chiara Ferrara)

Silvia e Davide, figli di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: da poco maggiorenni

La luce dei riflettori sempre puntata su alcuni personaggi noti del mondo dello spettacolo spesso si riflette anche sulle persone a loro più vicine e care. Un esempio è rappresentato da Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis; dopo diversi anni di matrimonio la loro relazione è di recente naufragata, ma in rete non è raro trovare utenti interessati a curiosità e particolari legati ai figli dei due volti Tv, come nel caso di Silvia e Davide.

Sonia Bruganelli – nel corso del matrimonio con Paolo Bonolis – ha avuto anche un’altra figlia, più piccola, di nome Adele. Dato il fattore anagrafico, è chiaro che in rete sia diversa la proporzione dell’interesse riscontrato. Silvia e Davide – figli dell’autrice del conduttore – hanno invece già superato la maggiore età e sono maggiormente reperibili informazioni sul loro conto tra ambizioni professionali e attività quotidiane.

Silvia e Davide, figli di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: dalla patologia della 20enne alle ambizioni del ragazzo

Silvia è la prima figlia di Sonia Bruganelli, avuta appunto con Paolo Bonolis; la giovane è nata nel 2003 destando purtroppo la preoccupazione dei genitori già a poco dalla nascita. La ragazza – oggi ventenne – è infatti nata con una malattia congenita al cuore che l’ha costretta a sottoporsi ad un delicato intervento in tenera età. Nel corso degli anni sono subentrate complicazioni e iter clinici necessari ma ad oggi Silvia – figlia di Sonia Bruganelli – sta decisamente meglio. Molto riservata e lontana dal contesto social, vive la sua adolescena totalmente proiettata verso il futuro e il peso delle sue ambizioni e sogni.

Il secondo figlio di Sonia Bruganelli – e Paolo Bonolis – è invece Davide; anche lui ha di recente compiuto la maggiore età e stando alle informazioni reperibili in rete sarebbe come il padre un grande appassionato di calcio. A differenza della sorella più grande, il giovane si è esposto in maniera più diretta su quelle che sono le sue ambizioni future, senza nascondere una leggera preferenza per il mondo televisivo. Pare infatti che in passato abbia dichiarato di non disdegnare un’eventuale partecipazione al Grande Fratello Vip.











