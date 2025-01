Figli Edith Piaf, chi è Marcelle Carolina Dupont: una morte drammatica

La vita della cantante francese più famosa e amata al mondo si è ritrovata troppo spesso a fare i conti con un destino incredibilmente drammatico. La celebre cantante francese infatti perse la sua unica figlia Marcelle Carolina Dupont a soli due anni, nata nel 1933 da Louis Dupont, quando Edith Piaf aveva solamente 17 anni, anche per questo ammise di non avere abbastanza esperienza per badare a una piccola creatura.

Piaf aveva già vissuto molti dolori, come la perdita della figlia, morta a due anni nel 1935 presso la struttura ospedaliera Necker-Enfants Malades, strappata alla vita da una terribile forma di meningite. Un dolore terribile e prolungato, acuito poi dal matrimonio con Marcel Cerdan, concluso in maniera ancora più drammatica, visto che il pugile perse la vita in un incidente terribile, e qualche anno più tardi non andò meglio con l’altro marito Theo Sarapo: perse la vita nel 1970 in un incidente d’auto, anche se la Piaf era passata a miglior vita già da sette anni.

Edith Piaf e una vita ricca di tragedie: la musica era l’unico punto fermo

La sua inconfondibile voce, che ha dato vita a gemme preziose come La vie en rose, è stata l’arma migliore con la quale sfidare una vita purtroppo troppo spesso complicata e spietata contro di lei. Edith Piaf ha infatti fatto i conti con tanti, troppi dolori, dall’infanzia complicata alla morte sconvolgente della figlia quando aveva appena due anni, un’artista arrivata dalla strada e capace di imporsi al pubblico mondiale grazie a quell’unico punto fermo: la musica.

E così, mentre la vita le metteva continuamente i bastoni tra le ruote, Edith Piaf ha saputo tirarsi fuori dalle ceneri sempre con grande forza. Morta nel 1963, Edith Piaf si ritrovò a fare i conti con la malattia, più nel dettaglio l’artrite reumatoide. Una salute già precaria che si aggravò in seguito a un drammatico impatto, che le portò dei problemi di respirazione.

