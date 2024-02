FIGLI ORNELLA MUTI: DA NAIKE RIVELLI, CAROLINA E ANDREA FACCHINETTI/ “Dopo la morte di Andrea Longhi…”

Ornella Muti ha parlato a Verissimo anche del dolore della figlia Carolina Fachinetti, che qualche hanno fa ha perso il compagno Andrea Longhi, morto per un tumore. “Vedere mia figlia soffrire moltissimo, vedere i suoi figli soffrire molto è stato difficile. Ha una grande famiglia attorno a sé. E poi anche lei è forte. Ha avuto un momento, ma ora si sta riprendendo e l’ammiro tanto”. L’attrice aggiunge con orgoglio: “Si sta occupando da sola di due bambini piccoli che hanno perso il papà. Lo fa con tanta decisione. È proprio brava. È stata dura anche perché ha visto spegnere il padre dei suoi figli”. (agg. di Silvana Palazzo)

La grande attrice Ornella Muti sarà ospite di Verissimo, domenica 11 febbraio e nel corso della sua intervista parlerà non solo dei suoi successi ma anche della sua famiglia, formata attualmente dai 3 figli: Naike Rivelli, Carolina e Andrea Facchinetti.

La prima figlia dell’attrice, Naike Rivelli, classe 1974, cantante e attrice, è nata a Monaco di Baviera ed è molto conosciuta all’interno del mondo dello spettacolo e del gossip, sia per la sua carriera che per la sua complessa vicenda biografica. A lungo Naike è stata sotto i riflettori per un grande enigma che ancora oggi non è stato risolto: “Chi è suo padre?”. L’anno di nascita di Naike, è stato collocato nel periodo in cui Ornella Muti ebbe un flirt con il produttore cinematografico José Luis Bermúdez de Castro Acaso, a quel tempo sposato. Dopo svariate ricerche e supposizioni, José ha dichiarato di non voler rivangare il suo passato con la Muti e la vicenda si concluse con una forte dichiarazione di Naike Rivelli: “Mio padre non so chi sia e non lo voglio più sapere. C’è stato Federico Facchinetti, il genitore dei miei fratelli, e ho chiamato sempre lui papà”.

Ornella Muti: i figli Carolina e Andrea e il loro rapporto

Federico Facchinetti per Naike Rivelli, primogenita di Ornella Muti, è sempre stato un grande padre e poi nel 1996 è diventato anche un grande nonno, dato che Naike diventò madre per la prima volta del piccolo Akash Cetorelli. Facchinetti è anche il padre biologico degli ultimi due figli di Ornella Muti: Carolina e Andrea, entrambi attori.

Andrea, classe 1987, nel 2015 ha partecipato a Pechino Express insieme alla sorella Naike, e poi ha preso parte a svariati film tra cui: “Scusa ma ti chiamo amore” ma anche celebri film horror come “Ouija Seance: The final game”. Carolina invece, classe 1984, aveva intrapreso la carriera di attrice facendo il suo esordio nel 2012 nel cast del film “Razza bastarda” al fianco di Alessandro Gassman, poi dopo essere diventata madre di due bambini, decise di lasciare il lavoro per dedicarsi a pieno alla famiglia. Carolina, rispetto ai suoi fratelli, ha vissuto una vita molto complicata a partire dal 2016, anno in cui il padre dei suoi due bambini morì per un tumore al cervello. Ornella Muti, ama molto i suoi figli e ha sempre dichiarato: “Io sono amica dei miei figli, anche se li ho avuti in età diverse, ho lo stesso rapporto con tutti loro”.

