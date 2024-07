Ornella Muti: “Storia con Vittorio Cecchi Gori? Chieda scusa o lo querelo”/ “Quasi una violenza psicologica”

Vittorio Cecchi Gori rivela di aver avuto un flirt con Ornella Muti, che però nega seccamente e rilancia minacciando una querela. L’attrice è intervenuta all’Adnkronos spiegando di non aver «mai» avuto una storia col produttore cinematografico, poi si è lasciata andare a una considerazione densa di amarezza, affermando che sarebbe meglio restare a casa anziché andare in giro a diffondere falsità. Il caso è nato dopo le dichiarazioni rese da Cecchi Goria al Lucca Summer Festival: durante l’intervista ha spiegato di essersi innamorato di Ornella Muti e di aver avuto con l’attrice «una storiella d’amore» che è finita male.

Ornella Muti "nuovo fidanzato? Non so se voglio"/ Choc a Verissimo "Infilata in situazioni in cui non dovevo"

Ma ora la diva si aspetta delle scuse dal produttore, altrimenti affiderà un incarico al suo legale per far tutelare la sua «onorabilità di donna e madre» nelle sedi opportune. Ornella Muti ha spiegato di essere molto riservata e gelosa della sua vita privata, ma anche di non comprendere il motivo per il quale «certi uomini vadano in giro a rilasciare dichiarazioni false su di me».

Ornella Muti, fidanzati e mariti/ Da Fabrice Kerhervé a Alessio Orano e Federico Facchinetti

ORNELLA MUTI, LA DURA REPLICA A CECCHI GORI

Ornella Muti ha puntualizzato altre parole di Vittorio Cecchi Gori sul suo conto: ad esempio, il produttore cinematografico l’ha definita «spiritosa» e ha raccontato che la chiamava Francesca, quindi col suo vero nome. Ma a infastidirla è stato questo passaggio: «I suoi problemi sono altri che non sta a me adesso dire». A tal riguardo, l’attrice ha precisato all’Adnkronos di non sapere a cosa si riferisca l’uomo, anche perché tutte le persone hanno delle difficoltà da affrontare, quindi ha rilanciato: «La trovo una frase veramente sgradevole».

Naike Rivelli, Carolina e Andrea Fachinetti, figli di Ornella Muti/ Chi sono? Lavorano tra cinema e tv

Ornella Muti ha chiarito che Vittorio Cecchi Gori era semplicemente il suo produttore, quindi hanno avuto modo di lavorare insieme, ma non comprende il motivo per il quale abbiamo rilasciato «dichiarazioni false» sul suo conto, anche perché lo ritiene «poco professionale». Comunque, giudica «veramente grave» ciò che il produttore ha detto su di lei. «Ma come si permette di dire certe cose? Non è bello neanche nei confronti dei miei figli e della famiglia». Ornella Muti ritiene che quella di Cecchi Gori «sia quasi una violenza psicologica», quindi chiede di non «pavoneggiarsi» facendo il suo nome per dire falsità. «Sono davvero molto arrabbiata», ha concluso Ornella Muti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA