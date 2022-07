Figlio di 6 anni beve candeggina, madre si butta dal 3° piano/ Ricoverati a Brindisi

La doppia tragedia è stata appena sfiorata ma mamma e figlio dovrebbero cavarsela solamente con un grande spavento. A Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, una donna di 41 anni si è lanciata dal 3° piano della sua abitazione dopo aver visto il figlio di 6 anni che beveva sostanze nocive, probabilmente candeggina. La donna, forse in preda al panico, si sarebbe gettata dalla finestra temendo proprio per la vita del piccolo. Entrambi sono stati ricoverati all’ospedale ‘Perrino’ di Brindisi ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

Il fatto è accaduto questa mattina e sull’episodio stanno indagando i carabinieri. Inizialmente, infatti, sembrava che fosse stata proprio la mamma a dare al figlio un mix di sostanze nocive, volontariamente. Insomma, un tentativo di omicidio-suicidio che però le successive indagini avrebbero smentito. Il tentativo di gettarsi dalla finestra della donna sarebbe arrivato a causa di una crisi di panico dopo aver visto il figlio bere sostanze letali.

Figlio ingerisce candeggina per errore: paura a Brindisi

Il bambino di 6 anni, come spiega l’Ansa, avrebbe bevuto per errore un mix di candeggina e acqua. La madre, dopo essersi accorta di quanto accaduto, si sarebbe lanciata dal terzo piano in preda al panico, forse temendo per la vita del figlio. È quanto accaduto nella mattinata di lunedì 18 luglio in una via del centro abitato di Francavilla Fontana. La donna, una 41enne, è stata trasportata insieme al figlio di 6 anni all’ospedale Perrino di Brindisi. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Francavilla Fontana dopo che inizialmente si era diffusa la notizia che sarebbe stata proprio la madre a far bere il mix al piccolo.

Dopo essersi accorta che il figlio di sei anni aveva bevuto della candeggina credendola acqua, la donna si è buttata dal terzo piano. Sopravvissuta all’impatto, è stata soccorsa dai passanti che hanno allertato il 118. La mamma nel frattempo avrebbe spiegato la situazione del bambino, così che il 118 ha trasportato entrambi all’ospedale di Brindisi. I due sono sotto osservazione dei medici. Il bambino ha riportato delle ustioni sulla bocca mentre la donna varie fratture: la 41enne è ricoverata in prognosi riservata in Rianimazione. Il piccolo, come spiega BrindisiReport, sarà trasferito all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, dove verrà ricoverato in terapia intensiva.











