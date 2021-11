FIGLIO LANDO BUZZANCA: “LA SIGNORA LAVACCA VUOLE IL COGNOME DI MIO PADRE”

Massimiliano Buzzanca, figlio di Lando, è tornato a parlare delle difficili condizioni di salute del padre a Italia Sì. Ospite nel programma di Marco Liorni, il figlio d’arte ha ribadito che il genitore è purtroppo affetto ormai da tempo da demenza senile. Si tratta di una condizione irreversibile, che non consente di sperare ragionevolmente in miglioramenti di sorta, e che di certo non mettono in condizioni il grande Lando Buzzanca di capire la natura della proposta della compagna, Francesca Lavacca, in arte Della Valle, la donna più piccola di lui di 35 anni che ha detto di voler ufficializzare le nozze con l’attore.

Massimiliano Buzzanca ha detto: “In maniera provocatoria mi era venuto di portare avanti un progetto: che lo Stato, arrivati ad una certa età, ci sottoponga ad un controllo come per la patente, per valutare il nostro stato neurologico. Perché noi figli spesso siamo vili. Non ci accorgiamo o facciamo finta di non accorgerci che lo stato mentale dei nostri genitori in qualche modo decade. E’ chiaro che se hai un padre come il mio che è stato un monumento nazionale, che ha sempre fatto dell’Io la sua roccaforte, se gli dici: ‘Guarda papà che non sei lucido come ieri, un mese fa o un anno fa’, è chiaro che persone del genere ti dicono: no! Però alla fine se vengono costretti, invitati, a fare un richiamo del loro status mentale e vengono messi davanti ad una cosa del genere magari evitiamo che delle persone possano approfittarsene“.

Mario Giordano: "Io showman? Cerco di non far dormire"/ "Fedez in politica..."

FIGLIO LANDO BUZZANCA: “MI SENTO IN COLPA VERSO MIO PADRE”

Massimiliano Buzzanca ha proseguito: “Mi sento in colpa per alcune cose, siamo figli. Avrei dovuto chiedere a papà di fare un certo tipo di controllo 4 anni fa, due anni prima. Sarei dovuto andare dal giudice tutelare per chiedere come stava papa. Io ho sempre detto in tutti questi anni che papà era scordarello, perché stava benissimo. Fisicamente è una roccia, ci sotterra a noi figli. Come sta papà? Io ho il dubbio che mi riconosca tutte le volte che lo vado a trovare. So per certo che mio fratello non lo riconosce. Qualche giorno fa gli facevo vedere delle fotografie: non ne ha riconosciuta una, e in queste foto c’era mia madre. Per l’amore che ha avuto lei per mamma…cavolo, non ti ricordi la donna che è stato affianco a te per 57 anni?“. Si parla poi dell’incidente che qualche tempo fa Lando Buzzanca, un trauma cranico con versamento cerebrale che ha aggravato la sua situazione: “Se prima era scordarello all’80-85%. Negli ultimi esami su 40 parole dette ne ha capite forse una o 2. Ora è ricoverato in una struttura da aprile“.

Ballando con le Stelle 2021/ Diretta: Mussolini vs Lucarelli non ti per (6a puntata)

FIGLIO LANDO BUZZANCA: “LA SIGNORA LAVACCA VUOLE IL COGNOME DI MIO PADRE”

Inevitabile parlare della richiesta di pubblicazione di matrimonio giunte al comune di Roma da parte della compagna Francesca Lavacca. Ad avvisare la famiglia di Lando Buzzanca è stato l’amministratore di sostegno. “Sono i suoi comportamenti che mi fanno temere. Ma non perché papà aveva chissà quale patrimonio. Il problema è un altro: se tu hai questa voglia maniacale di volerti sposare, non stai mirando ad un patrimonio, stai mirando ad un cognome, che a livello commerciale, detta in maniera molto cinica, andare in giro a dire di essere la signora Buzzanca o tra 10-15 anni la vedova Buzzanca ha un impatto soprattutto per chi fa un mestiere come il nostro…“. Viene poi mostrato il video in cui Lando Buzzanca risponde di no alla domanda se voglia sposarsi o meno. Il figlio spiega: “Un video orrendo, mi sono anche pentito di averlo fatto, ma siccome la signora Lavacca ne aveva girato prima uno in cui papà diceva di sì, volevo usarlo controprova. Prima di fare l’attore ho fatto per 10 anni l’avvocato“.

LEGGI ANCHE:

Genitori Federico Fashion Style contro giudici di Ballando/ "Gli fanno psicanalisi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA