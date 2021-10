Grande Fratello Vip 2021, 14a puntata/ Diretta, eliminata e nominati: sorpresa per Jo

Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e diretta 14a puntata 29 ottobre

Arrivano le prime anticipazioni sulla nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021. Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, torna in scena su Canale 5 e si prepara a regalare al pubblico una serata leggera e, soprattutto, ricca di emozioni. Due gieffine stanno infatti per ricevere gradite sorprese in Casa, in particolare Ainett Stephens avrà la possibilità di rivedere i suoi fratelli.

Jo Squillo/ “Vogliamo vedere il pi*ello di Alex”, web sotto shock

Oltre ad Ainett, anche Jo Squillo avrà la possibilità di incontrare la sua figlioccia alla quale è legatissima. Non mancheranno dunque lacrime ed emozioni nel corso della puntata, ma anche momenti di confronto, come quello tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni che, in questi giorni, hanno avuto parecchi alti e bassi. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Andrea Zelletta "Gf Vip? Potrei tornarci"/ "E su matrimonio con Natalia Paragoni…"

Chi sarà la nuova eliminata?

Venerdì 29 ottobre, in prima serata, canale 5 trasmette la quattordicesima puntata del Grande Fratello vip 2021. Quello di questa sera condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sarà fondamentale per le successive dinamiche del gioco. Al televoto, infatti, ci sono Carmen Russo, condannata nella scorsa puntata da Soleil Sorge, la preferita del pubblico, Ainette Stephens e Francesca Cipriani nominate dalla maggior parte dei concorrenti. Tre donne forti, diverse e che hanno contribuito a creare numerose dinamiche all’interno della casa.

Sophie Codegoni, flirt con Gianmaria Antinolfi per "rubarlo" a Soleil?/ La Sorge...

Ainette Stephens è stata la protagonista di un’accesa discussione con Soleil Sorge, Carmen Russo ha dato vita ad un litigio in diretta con Katia Ricciarelli mentre Francesca Cipriani ha contribuito a rendere più leggera l’atmosfera della casa e delle puntate con i suoi atteggiamenti. Solo in due potranno restare e, dai sondaggi del web, in pole per l’eliminazione c’è la Cipriani.

Grande Fratello Vip 2021: la storia di Sophie e Gianmaria, Lulù e Manuel

L’amore sarà al centro della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi continuano a conoscersi e a stuzzicarsi. Negli scorsi giorni, seppur per gioco, tra i due c’è stato il primo bacio. Non è mancata neanche la discussione post bacio con Sophie che ha chiesto maggiori attenzioni a Gianmaria durante il giorno e successivo chiarimento. Tra i due, dunque, nascerà davvero l’amore?

Nel corso della serata ci sarà nuovamente spazio anche per Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Dopo settimane di gelo totale, Manuel ha fatto un passo verso Lulù e, dopo piccole attenzioni, sorrisi e sguardi, c’è stato un nuovo, passionale bacio. Manuel, tuttavia, non vuole correre e continua a limitare le sue attenzioni davanti agli altri concorrenti. Cambierà qualcosa in diretta?

Grande Fratello Vip 2021: sorpresa per Alex Belli?

Sulla casa del Grande Fratello Vip 2021 è arrivato un drone con il seguente messaggio: “I nostri cuori sono distanti da troppo tempo e non vedo l’ora di poterti parlare guardandoti negli occhi”. Un messaggio che Delia Duran, la moglie di Alex Belli, ha voluto far recapitare al marito di cui sente la mancanza e che non vede da tempo.

Dopo aver ricevuto la sorpresa del fratello, dunque, Alex Belli riceverà finalmente la visita della moglie di cui parla assiduamente nella casa del Grande Fratello Vip 2021 dichiarandole tutto il suo amore? I fan del reality non vedono l’ora di vedere l’incontro tra Belli e Delia.





© RIPRODUZIONE RISERVATA