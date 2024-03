Fiks dei La Sad, chi è Enrico Fonte/ “Ero responsabile in un negozio di vestiti poi…”

Fiks, chi è Enrico Fonte: il passato in un negozio di vestiti

Enrico Fonte, in arte Fiks, è un’esponente della band La Sad che ha fatto il suo esordio alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Nato a Riviera del Brenta, in provincia di Venezia, si distingue per la sua cresta fucsia. Ai microfoni del Corriere della Sera, ha parlato a lungo del suo passato.

“Sono originario di Cazzago di Pianiga, in provincia di Venezia. Ero il responsabile di un negozio di vestiti di sartoria, andavo al lavoro in giacca e papillon ma erano una maschera per rapportarmi con capi e clienti. Appena arrivato a casa mettevo lo smalto sulle unghie. Quando avevo due giorni di riposo ne mettevo uno di ferie e andavo a Milano a suonare. I capi hanno scoperto su Internet che facevo musica, io ho detto: o mi licenziate o mi metto in ferie un mese. E così sono scappato a Milano: era 5 anni fa” dichiarava Fiks.

Fiks e il successo con La Sad a Sanremo 2024

Il successo di Enrico Fonte, in arte Fiks, è arrivato con il gruppo La Sad: “Abitavo con Theo e Plant, abbiamo registrato le prime canzoni chiusi in casa in lockdown. Fedez ci ha dato uno dei primi riscontri: ha condiviso un brano, ci ha fatto i complimenti. Era tutto online. Poi, alla fine del Covid i nostri primi eventi, tutti esauriti. Tutto esaurito anche al primo concerto all’Alcatraz. Incredibile“.

Il gruppo punk-rock si è esibita sulle note di Autodistruttivo, brano che ha suscitato diverse polemiche per il forte linguaggio usato nella canzone. Codacons è intervenuta definendo i testi “sessisti e violenti”: “Siamo quelli strani, i più facili da prendere di mira. La canzone incriminata è l’opposto del sessista: significa sofferenza in una storia d’amore, non violenza. A Sanremo lo hanno capito” ha replicato Fonte al Corriere della Sera.

