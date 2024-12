Plant, chi è Francesco Emanuele Clemente de La Sad: la carriera e Sanremo 2024

Plant, nome d’arte di Francesco Emanuele Clemente, è il membro de La Sad dalla caratteristica chioma blu nonché il più giovane elemento della formazione punk pop. Nato nel 1999 ad Altamura, in Puglia, è una delle voci della band che si è distinta sul palco del Festival di Sanremo 2024 con il brano Autodistruttivo, ma prima di conoscere il grande successo ha compiuto una lunga gavetta facendosi conoscere come rapper.

Plant ha iniziato la sua carriera collaborando con studi indipendenti e realizzando i suoi primi lavori discografici come Malpensiero Mixtape e Inconscio Mixtape. Inoltre ha avuto modo di lavorare con i due produttori Soyle e Sunken, con i quali ha collaborato per i brani Wao e I miei Bro, ma ha anche collaborato con lo stesso Fiks, uno dei membri de La Sad, nel brano del 2019 Non Xdo la testa x una ragazza. Nel 2020 è avvenuto poi l’incontro con Theø e Fiks con cui, a Milano, ha dato vita alla band di Autodistruttivo debuttante sul palco dell’Ariston lo scorso febbraio.

Natalia Sofia Molteni, chi è la fidanzata di Plant de La Sad

Oltre alla carriera, Plant de La Sad è finito nel vortice della cronaca rosa per l’inizio della relazione con la sua nuova fidanzata Natalia Sofia Molteni. Se n’è iniziato a parlare la scorsa estate, quando la coppia è uscita allo scoperto condividendo su Instagram la foto di un romantico bacio: si vociferava di una presunta relazione in corso da diverso tempo, ma la testimonianza social ha confermato il gossip e la coppia è ora felice e molto innamorata.

Lui è il cantante de La Sad, ma anche la fidanzata Natalia Sofia Molteni non è un nome così sconosciuto: si tratta infatti di una celebre content creator molto attiva sui social, che conta circa 300.000 followers su Tik Tok e 50.000 seguaci su Instagram.

