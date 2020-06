FILIPPA LAGERBACK, MOGLIE DANIELE BOSSARI/ “Abbiamo superato la crisi dialogando”

Pubblicità

Filippa Lagerback è la moglie di Daniele Bossari. Insieme alla loro figlia Stella, i due vivono circondati dal verde a pochi chilometri da Milano. In un’intervista rilasciata a Novella 2000 durante il lockdown, Filippa ha raccontato di come lei e la sua famiglia si siano ‘mentalmente’ attrezzati per impiegare sempre il tempo in qualcosa di fruttuoso. Il presupposto è il seguente: “Tra noi c’è davvero una bella unione e se uno di noi è giù di morale, l’altro aiuta con una risata, una distrazione”, ha detto la Lagerback. Per poi proseguire: “Daniele in questo è bravissimo. L’altra sera ci ha detto di vestirci eleganti e che ci avrebbe portate fuori a cena. Io e Stella allora ci siamo ben vestite e abbiamo mangiato tutti insieme una pizza surgelata in balcone. È stata una delle serate più belle della mia vita e basta davvero poco per essere felici”.

Filippa Lagerback: “Litigi con Daniele Bossari? Ogni tanto…”

Alla domanda se tra di loro non vi sia mai qualche scontro, Filippa Lagerback ammette che sì, ogni tanto litigano, ma lei la reputa addirittura una cosa “produttiva”: “La cosa importante è che ognuno riesca a mantenere i propri spazi anche se la casa è piccola e prendersi del tempo per sé, senza ovviamente che l’altro si offenda. Non può esserci sempre allegria, ci sta anche la tristezza, la paura e la malinconia. L’importante è avere un dialogo, ma senza paure. Anche io e Daniele ci prendiamo i nostri spazi, ma durante il pranzo e la cena stiamo sempre insieme e ci confrontiamo”. Di recente, i due hanno attraversato anche un periodo di crisi, prontamente superato in una maniera molto semplice: dialogando.

Filippa Lagerback e la depressione di suo marito

Filippa Lagerback e Daniele Bossari stanno insieme da quasi 20 anni. Tempo fa, la conduttrice – presenza fissa del programma Che tempo che fa – ha dichiarato di essersi a un certo punto sentita in colpa per non aver capito subito le debolezze di suo marito. L’uomo, infatti, ha sofferto di depressione per un periodo abbastanza lungo della sua vita, e in generale è sempre stato ipersensibile. “Tutti i problemi sono stati superati. Per lui scrivere il libro in cui ha raccontato il suo processo interiore è stato terapeutico. Ora ha una missione: affrontare in radio con dirette col suo psicologo, Ivano Lanzini, domande su ansia, paura, anche nella coppia. Parlare è importantissimo, aiuta. Nel periodo di crisi Daniele era chiuso ed era impossibile capire il suo reale stato emotivo. Mi sentivo abbandonata, incompresa. Se non avesse deciso lui di aprirsi e superare il problema, avrei potuto fare poco. Quando una persona non vuole essere aiutata, non riesci a far nulla”.



