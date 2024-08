Siria Pingo e Matteo Vitali incontrano Filippo Bisciglia dopo Temptation Island 2024

Siria Pingo e Matteo Vitali solo una delle sole due coppie che sono uscite ancora insieme da Temptation Island 2024. La coppia ha vissuto un momento di crisi importante, scatenato anche dall’importante cambiamento fisico di Siria che ha perso 85 chili. Dopo una serie di critiche e successivi chiarimenti, Matteo e Siria hanno deciso di darsi una seconda chance e non buttare i 7 anni in cui sono stati insieme. Così, oggi sono ancora una coppia e, a quanto pare, migliorata.

Francesco Chiofalo: “Non posso più uscire dall'Italia”/ Caos dopo l’operazione per cambiare colore agli occhi

La loro storia ha conquistato molti telespettatori di Canale 5, e sicuramente ha avuto lo stesso impatto su Filippo Bisciglia. Per questo non stupisce vedere il conduttore di Temptation Island insieme a Siria e Matteo in una foto pubblicata su Instagram nelle ultime ore.

Reunion tra Filippi Bisciglia e la coppia Siria e Matteo: la dedica social

C’è stata infatti una reunion tra Filippo Bisciglia e la coppia di Temptation Island 2024 composta da Siria Pingo e Matteo Vitali, ed è stato proprio Filippo a spiegare come si sono incontrati. “Dove siete? A Massa. Io a Forte dei Marmi. Okay, vi vengo ad abbracciare. Fatto! Dolci!”, ha scritto il conduttore, pubblicando poi sulla sua pagina ufficiale Instagram la foto che conferma l’incontro con Siria e Matteo. Scatto che è stato poi ricondiviso con gioia dai due protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island con tanto di dedica: “Un bene infinito”. La stessa foto ha ricevuto i like e i commenti di altri protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island come Raul Dumitras, che ha scritto: “Che spettacolo!”

Lino Giuliano e Maika Randazzo si sono lasciati/ "Voglio dirvi che oggi sono single e faccio quello che vogli