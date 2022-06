Filippo Bisciglia rompe il silenzio: “Chiusura Temptation Island? Mi fa male”/ “Eravamo una famiglia”

Filippo Bisciglia rompe il silenzio sulla chiusura Temptation Island

Come annunciato qualche mese fa da prime indiscrezioni, quest’anno Temptation Island non andrà in onda. Un format che il pubblico di Canale 5 ama molto e che per tanti segna ufficialmente l’inizio dell’estate. Proprio in virtù del grande successo che ha sempre scosso il programma, in tanti si sono chiesti il motivo di questo stop, chiedendo direttamente al suo conduttore: Filippo Bisciglia. Dopo mesi di silenzio, Filippo ha deciso di rompere il silenzio con un video in cui non svela le motivazioni di questo stop ma ammette di esserne deluso tanto quanto i fan.

“Questo è il periodo in cui sarebbe dovuta andare in onda la prima puntata di Temptation Island e purtroppo non sarà così. – ha esordito Filippo Bisciglia nel video, svelando poi che – Sto ricevendo molti messaggi dai tanti di voi che mi seguono soprattutto per il programma. Non sarà estate senza Temptation Island.”

Filippo Bisciglia: “Temptation Island? Mi fa male che non si farà”

A questo punto del video-confessione, Filippo Bisciglia ha ammesso di aver reagito male allo stop di Temptation Island e ha voluto ringraziare i fan per il loro supporto. “Innanzitutto ricevere i vostri messaggi mi fa molto piacere, vuol dire che vi siete affezionati a noi in questi anni, che vi siete divertiti a commentare le puntate in questi anni, cosa che facevo anche io. Anche a me fa tanto male non fare Temptation quest’anno.”, ha spiegato il conduttore.

Filippo Bisciglia fa dunque intendere che di aver subito passivamente la decisione della Fascino e di Mediaset di non andare in onda con Temptation Island per quello che sarebbe stato il nono anno consecutivo. Tuttavia non lancia accuse, anzi, parla di ‘famiglia’: “Mi mancheranno tutte le persone con cui ho lavorato in questi anni, doveva essere il nono consecutivo. Eravamo una famiglia”.

