Chi sono le coppie che sono rimaste insieme a Temptation Island 2024? Martedì 23 ottobre si è conclusa definitivamente la stagione autunnale del reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia e subito sono esplose le prime indiscrezioni su come stanno andando le cose tra le coppie in questo periodo. Certo è che in questa edizione di settembre abbiamo visto tantissime rotture al falò di confronto tranne per due coppie, Federica Petagna e Alfonso D’Apice e gli amatissimi Diandra e Valerio, che addirittura oggi sognano di avere una famiglia insieme. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’è successo e chi sono le coppie che stanno ancora insieme dopo Temptation Island 2024.

Partiamo da Alfonso e Federica, che sono stati protagonisti dell’ultima puntata di Temptation Island 2024. I due si sono ritrovati insieme al falò dopo la delusione del fidanzato vedendola sempre più vicina al single Stefano. Allo stesso tempo, lui si è legato con la tentatrice Camilla, ma ammette di averle sempre portato rispetto e addirittura agli altri fidanzati confessa di uscire o con lei o da solo: “Non andrei mai via con un’altra persona“. Filippo Bisciglia si commuove al falò di confronto vedendoli tornare insieme, soprattutto dopo il discorso di Alfonso.

Al falò di confronto di Temptation Island 2024 Alfonso ha chiesto scusa a Federica per la sua gelosia e lei ha risposto di essere contenta di aver fatto questo percorso. Alla fine sono usciti insieme. Si passa poi a Diandra e Valerio, i più “anziani” del programma che poi sono stati anche i preferiti del pubblico. Lui 44enne e lei di 37 anni hanno deciso di uscire insieme nonostante un primo falò di confronto finito malissimo prima di un ripensamento. “Ci siamo ascoltati, abbiamo ripreso a sorridere delle cose semplici“, dice Valerio: “Cerco di starle vicino il più possibile, sono contento“.

Diandra da parte sua confessa che stanno addirittura pensando di allargare la famiglia e quindi avere dei figli insieme, anche se per il momento non si trasferirà a Brindisi. Entrambi hanno ammesso che il programma li ha uniti moltissimo nonostante alcune scene che hanno dato profondamente fastidio. Una volta tornati a casa, raccontano, hanno avuto qualche discussione ma si sono chiariti, trovando compromessi su quello in cui non si sono mai trovati d’accordo. Come staranno andando le cose adesso? Attendiamo ulteriori sviluppi per scoprire se le nostre adorate coppie continuano a gonfie vele!