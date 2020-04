Filippo Inzaghi e Angela Robusti/ Foto, bacio in quarantena e promesse d’amore

Filippo Inzaghi e Angela Robusti su Instagram, il loro bacio ha fatto il giro del web. La ragazza ha deciso di pubblicare sui social network la foto accompagnata da un messaggio veramente commovente e anche a delle promesse: “Che cosa abbiamo fatto in questa quarantena?! Ci siamo amati, forse quanto non avevamo mai fatto fino adesso. Abbiamo riso (tanto), pianto (qualche volta), abbiamo parlato e capito e riparlato. Abbiamo ricompreso che alla base di tutto c’è il tempo. Il tempo è il nostro dono più prezioso, quando si ha tempo si ha la possibilità, si ha il sole, la vita e soprattutto l’amore“. La ragazza continua e sicuramente commuove un pubblico che ha capito come tra i due la cosa sia realmente seria. Il tecnico intanto è entrato in polemica con Demetrio Albertini sulla possibilità di finire il campionato.

Filippo Inzaghi e Angela Robusti, una bella promessa

Angela Robusti ha fatto una promessa a Filippo Inzaghi, a margine di una quarantena che i due hanno vissuto insieme. Sui social scrive: “Non ti darò mai più per scontato amore mio e tu non farlo con me. La vita è così. Con una mano dà e con una toglie e lo continuerà a fare sempre seguendo il suo ciclo naturale di ombra e luce. Perciò noi, che abbiamo ancora il tempo amiamo e rispettiamo, ascoltiamo. E io, che amo solo te, non vivrò un secondo da ora in poi senza il pensiero di darti tutto ciò che di bello esiste”. Sicuramente sono parole profonde che difficilmente però Filippo Inzaghi replicherà in pubblico vista la sua grande voglia di privacy sempre mostrata anche quando era un calciatore. Che ci sia un matrimonio ad aspettarli?

Foto, il bacio sul web





© RIPRODUZIONE RISERVATA