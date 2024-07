DIRETTA BOLOGNA CALDIERO TERME: FOCUS SUI VENETI

Nella nostra presentazione della diretta di Bologna Caldiero Terme abbiamo già accennato qualcosa anche sulla formazione veneta che oggi pomeriggio affronterà in amichevole i rossoblù felsinei. Sono stati d’altronde cenni più che doverosi, perché nel campionato 2023-2024 il Caldiero Terme ha vinto il girone B della Serie D, conquistando in questo modo il diritto di partecipare alla prossima edizione del campionato di Serie C, che sarà la prima volta di sempre per i veronesi nel panorama del calcio professionistico italiano.

Nello scorso torneo, il Caldiero ha avuto la meglio su una piazza nobilissima come Piacenza, grazie a 77 punti in classifica che sono valsi il primo posto al termine della stagione regolare di trentotto giornate, grazie a un bottino di ben ventitré vittorie più otto pareggi e sette sconfitte in uno dei gruppi più incerti dello scorso campionato di Serie D. Caldiero è un paese di circa 8000 abitanti, stazione termale a circa 18 km dal capoluogo Verona, che grazie alla sua squadra di calcio si godrà una ribalta prestigiosa, anche se almeno inizialmente dovrà giocare allo stadio Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini del capoluogo, in attesa della ristrutturazione del locale stadio Mario Berti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BOLOGNA CALDIERO TERME IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

Come già segnalato per la precedente amichevole dei rossoblù, salvo variazioni di palinsesto non ci saranno purtroppo possibilità per seguire in diretta tv Bologna Caldiero Terme, la seconda amichevole del pre-campionato emiliano. Non dovrebbe essere prevista nemmeno una diretta Bologna Caldiero Terme in streaming video per il match a Valles, ma le pagine ufficiali del Bologna su YouTube e Facebook potranno essere fondamentali punti di riferimento.

SECONDA AMICHEVOLE IN ALTO ADIGE

Secondo appuntamento per i rossoblù di Vincenzo Italiano oggi sabato 27 luglio 2024 alle ore 17.00 avremo la diretta Bologna Caldiero Terme, la partita amichevole che è in programma di nuovo a Valles nel contesto del ritiro della squadra felsinea in Alto Adige. Il Bologna ha scelto di cominciare contro avversari non particolarmente impegnativi, ad esempio oggi la diretta di Bologna Caldiero Terme sarà comunque stuzzicante perché i rivali saranno i veneti che per la prima volta nella loro storia militeranno in Serie C, dopo avere vinto nella scorsa stagione il proprio girone di Serie D.

Insomma, fatte le debite proporzioni Bologna e Caldiero Terme sono entrambe reduci da un 2023-2024 memorabile: da una parte il trionfo fra i dilettanti per sbarcare per la prima volta nel calcio professionistico, dall’altra il Bologna ha raggiunto la qualificazione in Champions League e non giocava nella allora Coppa dei Campioni dall’anno successivo allo scudetto 1964, l’ultimo nella storia felsinea. Bisogna però voltare pagina dopo l’addio di Thiago Motta, verso una stagione in cui provare a restare ai vertici nel campionato di Serie A ma onorare anche il palcoscenico europeo. Al momento si deve lavorare e fare progressi giorno per giorno, che cosa potrà dirci in merito la diretta Bologna Caldiero Terme?

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA CALDIERO TERME

Parlando delle probabili formazioni per la diretta Bologna Caldiero Terme, ecco che già un primo aumento del livello di difficoltà rispetto al match di mercoledì contro il Brixen potrà darci qualche spunto in più. Sotto i riflettori ci possono essere i nuovi acquisti come Miranda, Holm e Cambiaghi, perché ovviamente il compito di alzare il livello di un gruppo che ha compiuto un’impresa straordinaria e francamente imprevedibile non sarà affatto facile.

Focus anche sugli attaccanti, perché il reparto offensivo del Bologna ha perso Zirkzee, che è passato al Manchester United. Il modulo di riferimento potrebbe essere il 4-3-3 per il Bologna di Vincenzo Italiano, alcuni giocatori sono fatalmente in ritardo dopo la partecipazione agli Europei, nei quali i rossoblù si sono messi in mostra soprattutto con la Svizzera grazie a Freuler, Aebischer e Ndoye, in questo momento davanti il pronto di riferimento sarà allora soprattutto Orsolini, magari anche per la diretta Bologna Caldiero Terme…