Filippo Inzaghi papà bis, è nata Emilia/ Annuncio su Instagram “cuore pieno d’amore”

Filippo Inzaghi papà bis, è nata Emilia: l’annuncio su Instagram

Il primo giorno della primavera porta alla famiglia di Filippo Inzaghi una ventata di gioia sconfinata. Oggi, martedì 21 marzo 2023, è nata Emilia, la seconda figlia dell’ex calciatore e della compagna Angela Robusti. A dare il tenero annuncio è stata direttamente la coppia che, sui rispettivi profili Instagram, hanno rivelato al mondo di essere diventati per la seconda volta genitori. “Oggi, primo giorno di primavera sei arrivata tu EMILIA , nostra immensa gioia. La mamma, una roccia, si sta riprendendo! Con il cuore pieno d’amore vi ringraziamo per i tanti auguri” ha scritto l’attuale allenatore della Reggina in Serie B.

E sono numerosissimi i commenti e i messaggi di congratulazioni ricevuti sotto il suo post, da quello di Simona Ventura a numerose stelle del calcio, da Kakà a Ciro Immobile, sino a Christian Vieri. Anche la compagna Angela ha voluto condividere il lieto annuncio con i suoi followers, postando un tenero scatto che la ritrae con la piccolina stretta al suo petto. E, a corredo, il seguente messaggio con dedica d’amore indirizzata al suo compagno: “Emilia. Il secondo miracolo che il tuo papà mi ha donato. Ti amo vita mia“.

Filippo Inzaghi e Angela Robusti: due figli e un matrimonio all’orizzonte

È l’alba di un nuovo giorno, di una nuova vita, per Filippo Inzaghi e Angela Robusti. La coppia ha infatti allargato la loro meravigliosa famiglia, dando il benvenuto alla piccola Emilia e regalando una sorellina al loro primogenito, Edoardo, nato nell’ottobre del 2021. Una grande gioia per dare il benvenuto alla primavera nel migliore dei modi, con una carica infinita di amore e sorrisi per l’ex allenatore di Juventus e Milan e per la sua compagna.

La coppia al momento non è ancora sposata, sebbene il matrimonio sia uno degli obiettivi per il loto futuro insieme. I fiori d’arancio, però, per il momento possono aspettare: dopo la nascita di due splendidi bambini nel giro di un anno e mezzo, la coppia potrà pensare con calma al loro futuro insieme e suggellarlo con le attese nozze.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pippo Inzaghi (@pippoinzaghi)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angela Robusti (@anneannetteiris)













