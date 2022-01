Filippo Magnini: “Capii subito che Giorgia Palmas era giusta per me”/ “Feci tutto io”

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono stati ospiti di Simone Palmieri e Francesco Fredella nel corso della puntata di Trends & Celebrities andata in onda su Rtl 102.5 venerdì 28 gennaio 2022: la coppia ha raccontato il loro primo incontro, tra risate e qualche battibecco. A fare il primo passo quattro anni fa, infatti, è stato il nuotatore, ma inizialmente la showgirl non sembrava propensa a cadere tra le sue braccia.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, matrimonio nel 2022/ Nozze bis con rito religioso

“La nostra storia d’amore è merito del nostro amico Alessandro, ci siamo conosciuti alla festa del suo compleanno”, hanno ricordato. E Filippo Magnigni ci tiene a precisare: “Ho fatto tutto io, quella sera ho fatto fin da subito il lumacone. Dentro di me ho detto è la ragazza giusta, volevo conoscerla. Ero sicuro che mi sarebbe piaciuta. Sono andato da lei e mi sono presentato, ma aveva scritto un “vaffa…” sulla fronte, quindi ho alzato i tacchi e me ne sono andato. Dopo una settimana siamo andati a cena con amici e lì ho capito che era realmente la donna per me”. Alla fine Giorgia Palmas ha ceduto alla corte del nuotatore e i due hanno adesso una splendida famiglia.

Giorgia Palmas, fidanzata Filippo Magnini/ L'ex velina: "Superati momenti difficili"

Filippo Magnini: “Capii subito che Giorgia Palmas era giusta per me”. La storia della coppia

Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno coronato poco più di un anno fa il sogno di diventare genitori con la nascita di Mia. Per la showgirl si è trattato della seconda gravidanza, dato che aveva avuto Sofia dalla precedente relazione con Davide Bombardini. Anche la primogenita, tuttavia, vive con la mamma ed il marito. La famiglia sui social network si mostra spesso felice. “Da quando non sono più un professionista mi alleno al mattino, dopo che la bambina va a scuola. Ormai ha 13 anni e mezzo, è autonoma. La piccola ha invece 15 mesi, per cui con le pappe ha sempre la priorità. Adesso però riusciamo a dedicare del tempo allo sport con più costanza dopo avere sistemato loro”, ha raccontato il nuotatore a Trends & Celebrities.

Filippo Magnini, vita privata e carriera/ Gli ori mondiali e l’assoluzione dal caso doping

Oltre allo sport, la coppia condivide anche un’altra passione, ovvero quella per la cucina. Da poco, infatti, hanno avviato un progetto dal titolo “Assaggi” sui social network. “Condividiamo le nostre esperienze in cucina ed i consigli che ci arrivano con coloro che ci seguono”. E su chi è più bravo non si sbilanciano. “Filippo sperimenta mentre Giorgia è più tradizionalista. Il motivo per cui abbiamo iniziato è che se ci riusciamo noi possono farlo tutti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA