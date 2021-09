Filippo Magnini “Rispetto è importante”/ L’amore per Giorgia Palmas e la figlia Mia…

Filippo Magnini, grande e storico protagonista del nuoto italiano, è senza dubbio uno degli sportivi più conosciuti e apprezzati dell’intero Stivale. Com’è noto, il campione non gareggia più, ma lavora come allenatore e, al tempo stesso, è uno dei modelli e testimonial maggiormente richiesti: molti brand, infatti, lo vogliono come volto per sponsorizzare i propri prodotti. Alcuni esempi sono rappresentati dagli spot pubblicitari registrati per l’acqua Uliveto oppure per Acqua e Sapone. Da poco tempo, poi, Magnini è stato ingaggiato come testimonial per il marchio italiano Breil.

In riferimento a quest’ultima esperienza, giova segnalare come il nuotatore, insieme a molti altri influencer, sportivi e attori come Chiara Ferragni, Leonardo Bonucci ed Elisabetta Canalis, è entrato a far parte del progetto digitale “Untouchable Values”, che sponsorizza gli orologi Breil. Per questa iniziativa, Magnini si è messo a nudo e si è raccontato in un video, descrivendo il proprio “valore intoccabile” ovvero quello che viene prima di ogni altro e che è per lui fondamentale: nel suo caso, si tratta del rispetto.

FILIPPO MAGNINI: LE NOZZE CON GIORGIA PALMAS E L’ARRIVO DI MIA

A livello sentimentale, il nuotatore classe 1982 ha vissuto una lunga parentesi amorosa con la collega Federica Pellegrini (dal 2011 al 2017), mentre oggi vive un intenso sentimento con Giorgia Palmas (dal 2018) e proprio quest’anno, il 12 maggio, i due sono convolati a nozze, dopo avere dovuto rimandare i propri fiori d’arancio di un anno a causa dell’emergenza sanitaria dettata dalla pandemia di Coronavirus. La coppia ha poi avuto una bambina, la piccola Mia.

Filippo Magnini è anche un buon padre e si prende estremamente cura della figlia Mia. Un esempio, in tal senso, è fornito dal video che, il 21 agosto, Giorgia Palmas ha pubblicato sui social, nel quale si può vedere la piccola figlia della coppia che muove i suoi primi passi. Magnini, che era presente nel filmato, ha scritto una didascalia piena di bellissime parole dedicate alla figlia: “Se pensi a tutta la strada che hai davanti avrai sempre timore di non farcela. Fai un passo alla volta e arriverai più lontano di quanto immaginavi”. La famiglia è infatti uno dei pilastri della vita di Magnini, che ama la moglie e la figlia con tutto il cuore.

