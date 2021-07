Giorgia Palmas: “Sardegna, trema l’anima”/ “Animali arsi vivi e danni: chi sa, parli”

Giorgia Palmas, ex velina di Striscia la Notizia nel fortunato sodalizio con Elena Barolo, si mostra disperata per la sua Sardegna, soffocata da un incendio devastante che sta riducendo in polvere non solo le peculiarità naturalistiche di una delle aree geografiche più affascinanti d’Italia, ma anche i sacrifici di chi sull’isola ci è nato, vive, lavora e ha messo su famiglia. Dinnanzi alle immagini terribili che giungono dalla sua regione, la dolce metà del nuotatore Filippo Magnini ha voluto affidare ai social network, con particolare riferimento a Instagram, il suo pensiero personale, permeato di comprensibile e umana tristezza.

“La verità – ha scritto la showgirl – è che è davvero difficile commentare quello che sta succedendo nella mia amata terra. Fa male, fa sempre troppo male leggere di ettari ed ettari di macchia mediterranea, anche antica di secoli, persa per sempre. Ci trema l’anima pensando a chi ha perso e sta perdendo tutto, ci piange il cuore a sapere di tanti animali morti tra le fiamme e tutti vorremmo abbracciare quei cani pastore che hanno provato a difendere le loro greggi a discapito della loro vita. Sarebbe bello essere tutti come loro: fedeli alla nostra Madre Terra, onesti sino alla fine e coraggiosi…”.

GIORGIA PALMAS: “SE QUALCUNO SA DI CHI È LA COLPA, PARLI”

Affermazioni ampiamente condivisibili quelle di Giorgia Palmas, che ha voluto poi rivolgere un appello importante ai suoi concittadini e alle istituzioni nazionali: “Se qualcuno sa di chi è la colpa, parli. Chiedo al nostro Governo, oltre all’aiuto concreto per queste zone così terribilmente martoriate dall’ignoranza di pochi soprattutto pene severissime a chi causa inferni come questo”.

Il messaggio dell’ex velina si è concluso con un hashtag forse prevedibile, ma che riassume al meglio i suoi sentimenti: #ForzaSardegna. Per poi passare ai ringraziamenti: “Grazie a tutte le persone che stanno aiutando sul campo: vigili del fuoco, ausili arrivati via aerea, enti vari che si stanno occupando di aiutare le persone e gli animali. Io ho il cuore spezzato”. Anche noi, Giorgia.

