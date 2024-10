Torna l’appuntamento con Io Canto Generation 2024, il talent show musicale condotto da Gerry Scotti che vede giovani talenti sfidarsi in prove di canto, riuniti in squadre, in una serrata competizione musicale accompagnati da alcuni voti noti della musica italiana. Si tratta dei capisquadra: Anna Tatangelo, Mietta, Benedetta Caretta, Lola Ponce, Cristina Scuccia e Fausto Leali. A giudicare le loro prove canore, la giuria composta da Michelle Hunziker, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi eIva Zanicchi. Tra i protagonisti della nuova edizione ci sono anche Filippo Rigoni, Serena Ziello e Beatrice Ferrua.

Chi è Filippo Rigoni, concorrente di Io Canto Generation 2024

A soli 15 anni Filippo Rigoni arriva sul palcoscenico di Io Canto Generation con un curriculum di tutto rispetto. Nonostante la giovanissima età, Filippo ha vinto diversi concorsi canori e chissà che non possa trionfare anche nel popolare talent show di Canale 5. La prima esibizione sulle note di “Luna piena” dei Negramaro è stata un successo emozionano publico e giuria. Dopo la performance Gerry Scotti ha chiesto al ragazzo: «so che vuoi dedicare la tua canzone a qualcuno di speciale» che ha dedicato il brano al fratello Cristiano che oggi non c’è più e alla famiglia. Cristiano, il fratello di Filippo, è morto all’età di 17 anni nel 2019 a causa di un incidente stradale a Montaletto.

Un momento di grande commozione per tutti: dai genitori di Filippo che l’hanno accompagnato ai giurati e capisquadra. Un’esibizione che ha lasciato il segno per il giovane cantante entrato nella squadra di Cristina Scuccia.

Chi è Serena Ziello, concorrente di Io Canto Generation 2024

Conosciamo meglio Serena Ziello, la giovane concorrente di Io Canto Generation. Dal concorso canoro di Succivo “Amici della Musica” alla prima serata di Canale 5. Ha fatto un gran bel salto la 12 enne di Atella che si è appassionata alla musica sin da bambina. La voce e il talento di Serena non sono passati inosservati: dapprima da Enzo Carboni e Gennaro Dell’Aversana, organizzatori della kermesse locale, fino ai giudici di Io Canto. Proprio Enzo Carboni e Gennaro Dell’Aversana, organizzatori della kermesse “Amici della Musica” si sono complimentati per il traguardo raggiunto dalla giovane cantante: “facciamo i migliori complimenti a Serena, orgoglio atellano. Abbiamo capito dal primo momento che Serena ha un importante talento ma la crescita artistica in questo settore è particolarmente difficile: lei, però, si è dimostrata fin da subito particolarmente attenta ai consigli che ha sempre recepito in modo molto veloce”.

Durante la prima puntata Serena ha cantanto sia da sola che in coppia con Cristina Scuccia conquistando sia la giuria che il pubblico con la sua splendida voce sulle note di “Rolling in the deep”.

Chi è Beatrice Ferrua, concorrente di Io Canto Generation 2024

Grande successo anche per Beatrice Ferrua a Io Canto Generation. La giovane cantante è entrata nella squadra di Cristina Scuccia, ex Suori Cristina. Le due si sono esibite insieme sulle note di “Sono come tu mi vuoi” di Mina: un’esibizione che ha stupito pubblico e giuria considerando anche la difficoltà del brano interpretato dalla giovane cantante.

Proprio grazie a questa esibizione, Beatrice si è guadagnata la possibilità di proseguire la sua avventura a Io Canto accedendo così alla seconda puntata del talent di Canale 5.