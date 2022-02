Filippo Scotti chi è: a Sanremo 2022 con Marco Mengoni/ Attore È stata la mano di Dio

Chi è Filippo Scotti?

Filippo Scotti sarà sul palco del Festival di Sanremo 2022 nella serata finale in compagnia di Marco Mengoni: i due si esibiranno insieme ed hanno tutte le caratteristiche per essere una coppia che farà scintille all’Ariston. Classe ’99 ed originario di Napoli, l’attore si è infatti formato principalmente a teatro, anche se adesso il mondo del cinema è diventata la sua comfort zone. Negli ultimi anni si è reso protagonista di diverse produzioni di successo.

La sua prima esperienza sul grande schermo risale a due anni fa con il film “Il re muore”, una produzione Teatro Galleria Toledo Napoli – Materiali Contemporanei sotto la direzione da Laura Angiulli, che è stato l’unico italiano ad essere in concorso al Taormina Film Fest 2020. Nel medesimo anno anche l’approdo in televisione con le prime partecipazioni in alcune serie tv come “1994”, prodotta da Sky con Stefano Accorsi tra i protagonisti, e “Luna Nera”, distribuita da Netflix.

Filippo Scotti: a Sanremo 2022 con Marco Mengoni. L’attore alla corte di Paolo Sorrentino

La vera svolta nella carriera di Filippo Scotti, l’attore che sarà alla finale del Festival di Sanremo 2022 al fianco di Marco Mengoni, è arrivata tuttavia un anno fa con l’ingresso nel cast di “È stata la mano di Dio”, film autobiografico di Paolo Sorrentino, in cui il classe ’99 ha interpretato proprio il regista da giovane nella sua città di origine, Napoli. Un ruolo da protagonista che gli ha regalato il successo, oltre che un immenso bagaglio culturale. La pellicola è stata presentata in concorso alla 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove ha vinto il Leone d’argento – Gran premio della giuria e il giovane interprete ha ricevuto il premio Marcello Mastroianni. “Grazie Paolo, è stata una esperienza meravigliosa”, ha commentato sul suo account Instagram.

Infine, l’attore vanta anche una esperienza come modello: nei mesi scorsi è stato scelto, infatti, per entrare nel cast della sfilata Prada moda uomo Autunno Inverno 2022-2023.



