Perché Sissi 2 non va in onda oggi 29 dicembre?/ Film “Pelé” in memoria del campione

Mediaset cambia programma: il film di Pelé invece di Sissi 2

Cambio di programma su Mediaset. Dopo la morte di Pelé, annunciata in serata dalla famiglia, l’azienda televisiva ha deciso di mandare in onda il film dedicato al campione brasiliano invece della serie tv Sissi 2, che sarebbe dovuta andare in onda in prima serata con la seconda puntata. Come annunciato con un comunicato sui social, la serie tv Sissi, con il terzo e quarto episodio, andrà in onda proprio domani sera, sempre alla stessa ora. Nella nota si legge: “Questa sera, su Canale 5, in omaggio alla leggenda del Calcio brasiliana, va in onda il film Pelé. Il secondo appuntamento con la serie Sissi si sposta a domani, sempre in prime-time”.

La decisione di Mediaset non è stata particolarmente apprezzata dai telespettatori, che hanno criticato duramente la scelta televisiva. Su Twitter, infatti, si leggono i commenti indignati degli utenti: “Ma state scherzando??? Non ha senso!!! Non si fa così… Siete poco seri”. E ancora: “Le persone di organizzano e poi… Capisco il grande Pelé e tutto, ma cambiare la programmazione pochi minuti prima non mi sembra professionale”. Ancora più estrema la reazione di un altro utente: “Fate veramente pena. Vi sembra di essere seri? Prometto di boicottare ogni azienda che farà pubblicità stasera. Vergogna”.

Il film di Pelé in prima serata

Nel film “Pelé” viene raccontata la storia del grande campione brasiliano, conosciuto in tutto il mondo per le sue gesta in campo e per una carriera che è stata incredibile. La storia comincia nel 1950 in una favelas nei pressi della cittadina brasiliana di Bauru. Qui il giovanissimo Pelè gioca ogni giorno con i propri amici a calcio, per strada, con un pallone fatto di stracci. Suo padre è un ex calciatore, mentre sua madre una casalinga: la famiglia è molto povera e suo padre, conscio delle difficoltà, cerca di allontanare il giovane Pelé dal suo sogno di diventare un calciatore. Il talento brasiliano, però, all’insaputa della famiglia si iscrive ad un torneo, si fa notare e comincia la sua carriera stellare che lo porta fino al tetto del mondo con il suo Brasile.

Pelè è morto il 29 dicembre all’età di 82 anni. “O Rey“ è da molti considerato il più grande calciatore di tutti i tempi, un “titolo” che ha condiviso per tutta la vita con Maradona, con il quale si continuo sono stati fatti paragoni e confronti. A soli 18 anni, nel 1958, vinse la prima Coppa del Mondo della Seleçao. Lo stesso successo arrivò nel 1962 e poi nel 1970, contro l’Italia.











