Sissi 2/ Anticipazioni 29 dicembre: lei e il conte Andrassy rapiti dai ribelli

Sissi 2, anticipazioni seconda puntata su Canale 5

Prosegue Sissi 2 su Canale 5: stasera 29 dicembre va in onda la seconda puntata della serie tv incentrata sull’Imperatrice d’Austria. In questa nuova stagione, Sissi e Franz hanno accolto il loro primogenito ed erede al trono Rudolf, mentre l’Europa rischia di vedere un’altra guerra a causa della pressione di Bismarck. Per cercare di trovare alleati e impedire che la Prussia entri in guerra contro l’Austria, Franz incarica Sissi di andare in Ungheria per convincere il conte Andrassy a stare dalla loro parte. Tra l’Imperatrice e l’affascinante conte scatta la scintilla, ma un evento rischia di sconvolgere tutto…

La seconda puntata di Sissi 2 comincia infatti con il rapimento della sovrana austriaca e di Andrassy ad opera dei ribelli ungheresi, guidati da Ödön Körtek, e sostenuti da Bismarck. I due vengono fatti prigionieri e portati in un luogo sicuro. Per fortuna la contessa Esterhazy assiste alla scena e riesce ad avvertire le guardie ungheresi in tempo, e a loro volta avvertono anche la corte austriaca. Grunne parte immediatamente per l’Ungheria alla ricerca dell’Imperatrice e, grazie a uno stratagemma, riesce a liberare Sissi e il Conte. Nel frattempo, Franz arriva in Baviera per cercare di convincere il suocero a intercedere per lui con il re Ludwig. Inizialmente contrario, sarà poi convinto da Nene a cambiare idea.

Anticipazioni Sissi 2 in onda stasera 29 dicembre

Nella seconda puntata di Sissi 2, vedremo l’Imperatrice confusa sui suoi sentimenti dopo che Andrássy l’ha baciata mentre erano in Ungheria. Tornati a Vienna dopo essere stati liberati dalla prigionia del leader ribelle Körtek, i due cercano di collaborare con Franz affinché i loro paesi possano fare un accordo di pace duratura. Inoltre, Sissi deve anche affrontare dei problemi personali poiché è difficile per lei cercare un po’ di intimità a causa della costante sorveglianza a corte. Questo le provoca molta sofferenza e neanche il marito sembra comprendere a pieno i suoi desideri. Oltre alle tensioni politiche che aleggiano ovunque, dentro e fuori la corte, Franz è tormentato dalla sua gelosia per Andrássy, che è stato molto vicino a sua moglie, mentre proprio il conte cerca di fargli pressione per convincerlo a concedere maggiore autonomia al parlamento ungherese.

