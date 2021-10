Final Score, Italia 1/ Dave Bautista e poco altro in un film a carica adrenalinica

Final Score, film di Italia 1 diretto da Scott Mann

Final Score verrà trasmesso oggi, 25 ottobre, a partire dalle ore 21.15 su Italia 1. Questo è un film prodotto nel Regno Unito nel 2018 dalle case di produzione Signature Films, Sky Cinema Films, The Fyzz Facility e Higlands Film Group. Fra i produttori troviamo nomi altisonanti come Marc Goldberg e Dave Bautista, ex campione WWE ormai attore holliwoodiano. Un film che spazia fra il genere azione con punte che riportano al thriller, sotto la regia attenta di Scott Mann, giovane promessa inglese che ha già al suo attivo film come Il torneo, 2009, Heist, 2015 e Il Punteggio Finale, 2018.

Anche il cast è formato da personaggi conosciuti ed amati dal pubblico come Dave Bautista, che interpreta Michael Knox, conosciuto al grande pubblico, oltre che per la sua carriera come wrestler, per aver preso parte a film come Riddick, Guardiano delle Galassie, Blade Runner 2049, Avengers Infinity War, Endgame ed il più recente Dune; Pierce Brosnan nei panni di Dimitri Belav, grandissimo attore con una stella sulla Walk of Fame di Hollywood, conosciuto in tutto il mondo per il suo ruolo di James Bond ed insignito addirittura dalla Regina Elisabetta del titolo di Ufficiale Dell’Ordine dell’Impero Britannico. E Ray Stevenson, Arkady Belav, conosciuto per aver preso parte a tutti quanti i film The Divergent.

Final Score, la trama

Leggiamo la trama di Final Score. Le strade di Dimitry ed Arkady Belav rivoluzionari nello Stato Russo di Sakovya per l’indipendenza, si separano quando Dimitry viene ucciso in una attacco aereo e Arkady catturato. Queste azioni portano alla fine della rivoluzione. Anni dopo Arkady, ormai libero, intuisce che Dimitry ha simulato la sua morte e riesce a rintracciarlo a Londra.

Nel frattempo, nel capoluogo inglese, il soldato statunitense Knox va a trovare la sua figlioccia Danni, figlia del suo migliore amico morto, per portarla ad una partita del West Ham Uts, squadra locale. Nel frattempo Arkady, scoperto che suo fratello è allo stadio, lo raggiunge con i suoi mercenari, si infiltra prendendo tifosi e giornalisti in ostaggio, ed inizia attraverso le telecamere un tentativo di riconoscimento facciale.

Non riuscendo a trovarlo, costringe, prima di ucciderlo in diretta televisiva, un giornalista a leggere la sua richiesta, ovvero trovare suo fratello ed uscire dallo stadio. Knox, con l’aiuto di Tatiana, un membro del commando antiterrorismo, troverà l’esplosivo piazzato sotto lo stadio e da lì una serie di azioni per cercare di salvare Danni e tutte le persone presenti. Un finale al cardiopalma per un film degno di questo nome.



