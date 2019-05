FINALE AMICI 2019, VINCITORE/ Alberto vince facile, a Giordana “premio della critica”

CHI HA VINTO AMICI 2019? ALBERTO SI AGGIUDICA LA FINALE! A RAFAEL LA CATEGORIA DANZA

Una finale quella di Amici 2019 dominata dal talento, in varie forme. Quello vocale di Alberto, quello interpretativo e nella scrittura di Giordana, quello nella danza di Rafael e Vincenzo. A trionfare è stato il bel canto: Alberto trionfa e alza la coppa di Amici 18, chiudendo un’edizione senza grandi colpi di scena. Alberto è da mesi, per molti telespettatori del talent di Canale 5, il vincitore annunciato. “Una gara a parte” quella che secondo molti il cantante lirico, a tratti un po’ pop, ha gareggiato fino alla fine anche contro una molto forte Giordana Angi. A quest’ultima va il merito di aver riportato sul palco un cantautorato tutto femminile, tra debolezze e forze, che la giuria di giornalisti ha deciso di premiare con il “Premio della critica” di Amici. Un’edizione che quindi sì, si conclude senza particolari sorprese ma che non per questo è stata meno apprezzata dal pubblico a casa. (Aggiornamento di Anna Montesano)

PAGELLE FINALE DI AMICI 2019

ALBERTO: Il talent c’è e alla fine viene premiato dal pubblico di Amici. Una prestazione immensa la sua, dalla scelta delle canzoni alla sua esecuzione. Pubblico e giudici in piedi ad applaudire dopo quasi ogni brano. È stato furbo a scegliere le canzoni che esaltassero le sue caratteristiche puntando molto sui pezzi lirici e di Andrea Bocelli. Un vincitore annunciato che però non tradisce le aspettative. Resta però il grande dubbio sulla sua strada discografica.

GIORDANA: Una finale di Amici che non ti aspetti o meglio che non si aspettava Rudy Zerbi. Sicura di se e grande interprete, finalmente doma il palco con poche imprecisioni. Se ne accorgono tutti e piovono i complimenti da parte di tutti. Loredana Bertè ne è innamorata persa, impazzisce per la sua voce e per la sua facilità di scrittura. È una grande cantante che ha davanti una grande strada nella musica italiana.

RAFAEL: Le parole della Celentano bastano più di ogni altro commento quando lo definisce il “dio della danza”. Ha classe da vendere e contando il grande percorso di crescita che ha fatto ha ampi margini di miglioramento. Lo stesso Peparini se lo “prenota” per il tour di spettacoli che farà il prossimo anno in giro per l’Italia. La sua sensualità manda in tilt la giuria ospite con Ilary Blasi completamente catturata dal ballerino cubano. Vince la categoria di ballo di Amici, un finale già scritto.

VINCENZO: L’esito era già determinato da tempo, la giuria ha sempre apprezzato di più Rafael per la sua completezza ed è stato così anche nella finale di Amici quando ribaltano l’esito del primo televoto mettendolo in ultima posizione. Esce presto di scena, sicuramente non sarà ricordato per la sua umiltà.



© RIPRODUZIONE RISERVATA