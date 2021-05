Finale Amici 2021/ Quanto guadagna il vincitore? Montepremi di 150 mila euro

Amici 2021 la finale: quanto guadagna il vincitore?

Questa sera, sabato 15 maggio, su Canale 5 andrà in onda la finale di Amici di Maria De Filippi 2021. I cinque finalisti sono: i tre cantanti Aka7even (Luca Marzano) Deddy (Dennis Rizzi) e Sangiovanni (Giovanni Damian), e i due ballerini Alessandro Cavallo e Giulia Stabile. Come sempre il vincitore del talent show non alzerà solo la coppa ma conquisterà anche un montepremi di 150 mila euro. Chi sarà il vincitore di Amici 20? Nel corso della serata finale del talent show saranno sette i primi che verranno assegnati ai finalisti. Oltre al premio di 150mila euro del vincitore, ci saranno due premi da 50mila euro ciascuno, destinati al vincitore della categoria ballo e della categoria canto. Il Premio della Critica della Tim, del valore di 50mila euro, verrà assegnato dalla giuria dei giornalisti presenti nello studio di Canale 5.

Amici 2021 serale: finale/ Diretta 15 maggio e vincitore: Giulia domina la categoria ballo?

Amici: premi speciali e montepremi

Durante della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi verrà anche assegnato il Premio al miglior Testo dal valore di 20mila euro, che si unisce al Premio Tim che vale ben 30mila euro. Nella serata conclusiva verranno anche consegnati a tutti i 5 finalisti i Premi Marlù (del valore di 7mila euro, assegnati anche ai concorrenti eliminate nel corso delle puntate del serale) e uno tra Deddy, Sangiovanni e Aka7even vincerà il Premio delle Radio. I tre cantanti finalisti sono già stati arruolati da alcune case discografiche: Sangiovanni con Sugar Music, Aka7even con Sony Music e Deddy (anche Tancredi) con Warner Music Italy. Lo scorso anno la vincitrice Gaia Gozzi aveva vinto anche il Premio Tim Music, mentre il ballerino Javier Rojas si era aggiudicato il premio della Critica, oltre a quello di categoria.

LEGGI ANCHE:

Raffaele Renda e Martina Miliddi fidanzati?/ "Dopo Amici 2021 ci stiamo sentendo. Se son rose fioriranno!"Stephane Jarny, direttore artistico Amici 2021/ Al posto di Giuliano Peparini..

© RIPRODUZIONE RISERVATA