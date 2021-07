Finale Europei 2020/ Quanto guadagnano gli Azzurri vincendo Italia Inghilterra?

L’Italia sogna dopo aver conquistato la finale degli Europei 2020 e gli Azzurri domenica a Wembley se la vedranno proprio contro i padroni di casa dell’Inghilterra, dunque proviamo a calcolare l’ammontare dei premi in caso di vittoria finale e quanto invece gli uomini di Roberto Mancini hanno già incassato fino a questo momento. La finale Italia Inghilterra avrà molteplici significati, considerando che si troveranno di fronte le Nazionali di due dei Paesi più colpiti dalla pandemia di Coronavirus, che sognano un successo anche per riscattare tutte le sofferenze dell’ultimo periodo, caratterizzato anche dalla Brexit e negli ultimi giorni dalle polemiche circa la finale a Londra in pieno aumento dei contagi da variante Delta. Oltre alla gloria, però, i giocatori dell’Italia in caso di una vittoria degli Europei 2020 potranno assicurarsi anche un bel gruzzoletto, visti i premi che sono stati concordati dai due veterani Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini con i vertici della FIGC.

EUROPEI 2020, I PREMI PER GLI AZZURRI IN CASO DI VITTORIA IN FINALE

A quanto si è potuto apprendere, ci sono voluti pochi minuti al presidente federale Gabriele Gravina e ai due calciatori per giungere a un accordo sui premi previsti per l’Italia in questo Europeo, in ogni caso già molto positiva perché non era facile immaginare un accesso in finale. Considerando anche il montepremi messo in palio dalla UEFA per Euro 2020 (pur se giocato nel 2021 mantiene la denominazione ufficiale), stando alle cifre pubblicate da La Repubblica l’accesso ai quarti di finale aveva già garantito ai calciatori 30.000 euro lordi a testa, mentre per la Gazzetta dello Sport la cifra sarebbe di 80.000 euro. I due giornali invece concordano sui 150.000 euro per la qualificazione in semifinale battendo il Belgio e 200.000 euro per la finale – premio dunque già certo per gli Azzurri dopo il successo ai rigori sulla Spagna – mentre in caso di vittoria il premio può salire fino a 250.000 euro. Cifre queste simili a quelle che erano state concordate dall’Italia cinque anni fa, per gli Europei del 2016. Secondo la Gazzetta, si tratterebbe comunque di premi inferiori rispetto a quelli stanziati dall’Inghilterra: in caso di successo, i giocatori inglesi dovrebbero incassare infatti il corrispettivo di 540.000 euro a testa.

