Diretta Italia Belgio/ Streaming video Rai 1: sfida ostica nei quarti! (Europei 2020)

DIRETTA ITALIA BELGIO: VOGLIAMO LA SEMIFINALE!

Italia Belgio, in diretta dall’Allianz Arena di Monaco di Baviera, si gioca alle ore 21:00 di venerdì 2 luglio: ci siamo, è il quarto di finale degli Europei 2021 e gli azzurri, dopo aver sofferto tremendamente per battere l’Austria ai tempi supplementari, affronta ora una delle principali candidate alla vittoria del titolo, quei Diavoli Rossi il cui gruppo è formato da tempo e insegue forse l’ultima possibilità di gloria con la generazione attuale, una gloria che aveva soltanto sfiorato al Mondiale di tre anni fa. Gli azzurri però hanno poco da temere: per quello che si è visto, e per come siamo arrivati agli Europei 2020, ce la giochiamo ad armi pari.

Il Belgio ha battuto di misura il Portogallo, come noi ha vinto tutte le partite del girone senza faticare troppo, ha come detto tantissima qualità ma anche punti deboli: dovrà essere bravo Roberto Mancini ad esporli, intanto la vittoria negli ottavi per come è arrivata può averci insegnato qualcosa di importante e cioè la capacità di soffrire, che può essere una frase fatta ma corrisponde al vero. Vedremo come andranno le cose; aspettando che la diretta di Belgio Italia si giochi proviamo anche a valutare quali saranno le scelte da parte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA ITALIA BELGIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Naturalmente la diretta tv di Italia Belgio sarà innanzitutto su Rai Uno, perché il canale della televisione di stato si occupa di tutte le partite della nostra nazionale e le propone anche tramite il sito o l’app ufficiali di Rai Play, dunque in mobilità. Ci sarà poi l’appuntamento con la televisione satellitare, qui per i soli abbonati il canale è Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) con possibilità di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BELGIO

In Italia Belgio rischia di rimanere fuori De Bruyne, mentre dovrebbe esserci Eden Hazard: Roberto Martinez dunque pensa a un tridente con Mertens dal primo minuto al fianco del talento del Real Madrid, con Romelu Lukaku chiaramente al centro, mentre per il centrocampo non dovrebbe cambiare nulla confermando sia Meunier che Thorgan Hazard – giustiziere del Portogallo – sugli esterni, così come Tielemans e Witsel in mezzo al campo. In difesa avremo probabilmente i tre Over 30: Alderweireld, Vertonghen e Vermaelen schierati davanti a Courtois, le alternative sono Denayer e Boyata. Anche Mancini potrebbe cambiare: Chiellini verso il rientro al fianco di Bonucci, in mezzo invece Locatelli se la gioca con Verratti e forse anche Pessina per completare la linea con Jorginho e Barella (che salvo sorprese dovrebbero essere confermati), si prepara una sostituzione anche nel reparto avanzato perché Federico Chiesa si candida dopo il gol segnato all’Austria, e se fosse così a rimanere in panchina sarebbe stavolta Domenico Berardi. Meno dubbi invece su Immobile e Lorenzo Insigne, che a rigor di logica dovrebbero completare il nostro attacco per i quarti di finale.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico su Italia Belgio è stato fissato anche dall’agenzia Snai: per il quarto degli Europei 2020 il bookmaker ci dice che siamo noi i favoriti, avendo un valore di 2,40 volte la giocata sul segno 2 che identifica la nostra vittoria. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,10 volte quanto messo sul piatto mentre il segno 1, su cui puntare per il successo dei Diavoli Rossi, vi farebbe guadagnare 3,25 volte l’importo che avrete scelto di investire.



