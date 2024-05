Finale Il Paradiso delle signore 8, come finisce?/ Colpo di scena: chi salva Matilde dell’arresto

Come finisce Il paradiso delle signore 8, anticipazioni 3 maggio 2024: lieto fine per Vittorio e Matilde: chi la salva dall’arresto

Finalmente ci siamo, tra poche ora andrà in onda l’ultima puntata del Il Paradiso delle signore 8 e si scoprirà come si concluderanno le vicende dei vari protagonisti che gravitano all’interno del Grande Magazzino milanese. C’è tanta carne al fuoco ed il colpo di scena più clamoroso riguarderà Matilde e Vittorio. I personaggi che hanno il volto di Chiara Baschetti ed Alessandro Tersigni sono da due stagioni al centro di un amore contrastato perché entrambi sposati con altri. Soprattutto la Frigerio e nei guai dopo che il marito Tancredi (Flavio Parenti) l’ha denunciata per adulterio.

Siamo nell’Italia degli anni ’60 dove non è ammesso il divorzio e dove l’adulterio è punito con il carcere ed infatti sulla testa di Matilde Frigerio pende un mandato d’arresto. Ma come finisce Il Paradiso delle signore 8? Cosa succederà nel finale di stagione? Dalle anticipazioni si scopre che Vittorio farà di tutto per salvare la sua amata ed attuerà un piano. Conti, dopo aver parlato a lungo con Roberto (Filippo Scarafia) e Marcello cercherà di fuggire insieme a Matilde. Quest’ultima nel frattempo ha trovato ospitalità nella Casa Famiglia di Marta ma quando uscirà per recarsi da Vittorio verrà raggiunta dal commissario Maresca. Tuttavia i colpi di scena sono dietro l’angolo e qualcuno salverà Matilde dall’arresto, chi? Le anticipazioni non si sbilanciano molto ma non sembra molto probabile che si sarà un ritorno dal passato.

Il paradiso delle signore 8 finale, spoiler 3 maggio 2024: Flora dice addio a Umberto

Dalle anticipazioni sul finale de Il paradiso delle signore 8 si scopre anche che cosa accadrà agli altri protagonisti della soap. Innanzitutto ci sarà la resa dei conti tra Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e Marcello Barbieri (Pietro Masotti). Ed a sorpresa la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo si schiererà (Vanessa Gravina) si schiererà con l’ex cognato. Ad essere in rotta con il commendatore, invece, è la sua giovane compagna Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) che è intenzionata a dirgli addio.

E non è tutto, dagli spoiler su come finisce Il paradiso delle signore 8 si apprende anche Elvira (Clara Danese) dopo aver lasciato Tullio per il suo atteggiamento duro e opprimente sarà sempre più vicino a Salvo (Emanuel Caserio) da sempre innamorato di lei. Elvira farà la sua scelta: inizierà una nuova vista con Salvo? Per sapere con esattezza cosa accadrà nell’ultima puntata della soap dei record di Rai1 non resta che seguire la puntata di oggi, 3 maggio, a partire dalle 16.00 circa.











