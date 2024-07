“Finale inaspettato a Temptation Island 2024″/ Filippo Bisciglia lancia lo spoiler sulle coppie!

Filippo Bisciglia annuncia colpi di scena nel finale di Temptation Island 2024

È bastata una sola puntata di Temptation Island 2024 per scatenare critiche, ironica e commenti del web. Il pubblico si è già appassionato ad alcune delle storie che saranno protagoniste di questa edizione ed è curioso di scoprire quale coppia si darà una seconda chance e quale, invece, si dirà addio. Se le ultime anticipazioni annunciano una serie di tradimenti entro la fine del programma, Filippo Bisciglia ci mette il suo, rivelando che il finale sarà ricco di colpi di scena.

“Questi anni mi hanno insegnato soprattutto una cosa, è davvero inutile e impossibile fare pronostici. – ha esordito Bisciglia in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, aggiungendo poi lo spoiler – Una volta entrati nel villaggio tutto cambia, vengono fuori altre motivazioni e attraverso voli pindarici si arriva a grandi cambiamenti di rotta e finali inaspettati”.

Coppie partite a bomba a Temptation Island 2024: Bisciglia anticipa cosa accadrà nelle prossime puntate

D’altronde è stato proprio Bisciglia ad ammettere che Temptation Island 2024 ha avuto inizio con colpi di scena, e sin dai primi minuti della permanenza delle coppie nei rispettivi villaggi. “Questa edizione ha avuto delle novità. Sono partiti a bomba. – ha ammesso lo storico conduttore del reality, aggiungendo – Di solito gli altri anni passavano dei giorni prima che i protagonisti si sbloccassero un po’, qui invece si sono messi subito in gioco e hanno dato le loro motivazioni subito“. Proprio queste motivazioni, unite all’avvicinamento immediato di alcuni fidanzati alle single, hanno scatenato i primi momenti di crisi per alcune protagoniste. Di certo ora l’aspettativa per le prossime puntate è davvero altissima e, stando a queste prime indiscrezioni, sembra che non verrà delusa.











